Tres detinguts i 41 identificats en un dispositiu policial a l'estació de Sant Vicenç de Calders

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del Vendrell van realitzar dijous per la tarda un dispositiu de seguretat a l’estació de trens de Sant Vicenç de Calders. A banda d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria dels Mossos, també hi van participar efectius de la Policia Nacional i agents de seguretat privada de RENFE.

El total es van identificar quaranta-una persones, algunes d'elles amb antecedents policials per delictes patrimonials. A més, els Mossos va detenir un menor com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. En l'escorcoll se li van localitzar diversos embolcalls de cocaïna, marihuana i haixix, així com 100 grams d'speed i pastilles d'èxtasi.

Quatre persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents, en concret haixix i marihuana; i una per tinença d'armes blanques.

De la seva banda i en compliment de la ordenança municipal que regula la venda ambulant, la Policia Local va intervenir diverses peces de roba.

Finalment, la Policia Nacional, va detenir dues persones i en va citar una altra per infringir la Llei d'Estrangeria.

Et pot interessar