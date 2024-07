El ple de Tarragona debatrà l'informe d'oposició d'Altafulla de canviar els límits municipals

El proper consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona d’aquest divendres es debatrà l’informe d’oposició a la segregació plantejada d’una part del terme municipal de Tarragona per agregar-lo al terme municipal d’Altafulla.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales ha manifestat que «el procediment és molt clar, les segregacions parcials només poden ser de caràcter voluntari. I en aquest cas, com que l’Ajuntament de Tarragona no hi està d’acord, no es pot tirar endavant».

L’informe d’oposició ratifica les al·legacions presentades per Tarragona i posa en relleu que l’Ajuntament d’Altafulla no les ha tingut en compte. L’informe també constata diferents deficiències de l’expedient d’Altafulla com la falta de documentació bàsica exigida per la normativa d’aplicació així com que no s’acrediten cap dels supòsits necessaris per dur a terme aquesta segregació i annexió parcial.

A més, també es posa de manifest que l’Ajuntament d’Altafulla no ha acreditat ni justificat que exerceixi potestats administratives dins l’àmbit d’alteració proposat.

L’informe també destaca altres mancances de l’expedient de l’Ajuntament d’Altafulla, com no tenir en compte les afectacions a la mobilitat que podria suposar la tramitació de l’alteració del terme municipal, especialment per les per a les persones que viuen o utilitzen les parcel·les existents de la zona que Altafulla vol incorporar.

En el terreny mediambiental, l’informe d’oposició també senyala que la segregació tindria un important impacte negatiu pel que fa a qüestions ambientals, especialment per la preservació de la plana al·luvial del riu Gaià.

L’informe que es debatrà posa en relleu que en una alteració de termes, amb l’oposició clara d’un dels ajuntaments interessats comporta un incompliment directe de la normativa d’aplicació. En aquest cas, l’Ajuntament de Tarragona és municipi interessat. Per tant, en el cas que Tarragona mostri oposició, no es pot procedir a la delimitació proposada.

Procediment

El 22 de febrer, el ple de l’Ajuntament d’Altafulla, va aprovar inicialment l’expedient d’alteració de termes municipals entre Altafulla i Tarragona. Posteriorment es va sotmetre a exposició pública al BOP, en el DOGC i a la pàgina web de l’ajuntament, durant un termini de seixanta dies hàbils.

Des de l’Ajuntament de Tarragona es van redactar unes al·legacions que es van trametre a l’Ajuntament d’Altafulla que acreditaven les motivacions tècniques i jurídiques d’oposició a la segregació.

El 21 de juny, l’Ajuntament d’Altafulla va remetre l’expedient a l’Ajuntament de Tarragona, i li va atorgar un termini de dos mesos per emetre un informe que és el que es debatrà al plenari.

Et pot interessar