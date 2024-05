Altafulla no arxivarà l’expedient d’alteració del terme: «Té tot el sentit del món»

L’Ajuntament d’Altafulla no arxivarà l’expedient d’alteració del terme municipal respecte a Tarragona. «Té tot el sentit del món fer-ho», ha dit la coalcaldessa Alba Muntadas. «Des d’un punt de vista geogràfic, Altafulla acaba al riu Gaià», ha afegit Muntadas. Els responsables del municipi també han exposat que el pla de gestió de platges «no es pot acabar al Club Marítim» i han avançat que el procediment continuarà endavant.

En resposta a les al·legacions a l’expedient presentades ahir per Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, els responsables creuen que són un «brindis al Sol». «Ja es donen totes les circumstàncies perquè la proposta tiri endavant», ha exposat Jordi Molinera, coalcalde d’Altafulla. Viñuales va argumentar que el 2013 els dos municipis ja van signar un acord per delimitar els terrenys del Pla del Vinyet. «L’entesa es va fer a solucionar un problema, i és que hi havia el 90% de propietats de la zona a Tarragona i el 10% a Altafulla. El Club Marítim també estava partit per dos», ha comentat Molinera. Segons el coalcalde, es va fer una compensació a zero. «Llavors, els tècnics ja van dir que el més lògic fos delimitar-ho fins al Gaià», ha afegit.

En aquest sentit, Molinera ha justificat la seva decisió perquè, el 2013, «l’alcalde anterior d’Altafulla no volia impulsar el canvi». «Ara, ens pertoca a nosaltres des del govern fer-ho i des del primer dia ho vam engegar», ha sentenciat el coalcalde. Els responsables del municipi del Baix Gaià han remarcat que el canvi de domini es fa «per a donar un millor servei a la ciutadania».

Precisament, una de les principals polèmiques entre els municipis són les actuacions policials fetes al Pla de Vinyet. Viñuales va explicar ahir que la Guàrdia Urbana de Tarragona ha fet 240 actuacions en els últims 3 anys. «Nosaltres en només un any, n’hem fet 300. Quan els ciutadans tenen un problema a l’estació de tren, truquen a la Policia Local. De facto, exercim el control sobre el territori», ha asseverat Molinera.

L’alcalde de Tarragona va afirmar que aquestes actuacions són alegals, perquè Altafulla no hi té competències. Però el govern municipal veí continuarà prestant el servei. «Ens està dient que no actuem? Nosaltres no som irresponsables», ha reblat el coalcalde. «Vol que tallem l’aigua a les cases i als negocis de la zona? No ho farem per responsabilitat», ha afegit.

Des de l’estació de tren d’Altafulla-Tamarit, els coalcaldes van denunciar que «és territori tarragoní». «Però Adif reclama el lloguer a l’Ajuntament d’Altafulla. Enguany, són uns 17.000 euros», va comentar Molinera. Els responsables del municipi també van demanar a Tarragona que «aterrin a 2024». «L’any 1951 no hi havia gairebé cases, ni la benzinera. Les circumstàncies han canviat», va concloure el coalcalde.

Molinera també ha sigut dur en el to vers Viñuales. «Demanem que no utilitzi això com una cortina de fum per les ximpleries seves. L’alteració del terme és important per a Altafulla», ha dit. En la mateixa línia, Muntadas ha defensat les formes del seu consistori i nega faltar el respecte a Tarragona. «Si algú ha perdut les formes és Viñuales. S’ha mofat de la nostra proposta i ens ha faltat al respecte», ha dit la coalcaldessa.

Per tant, el procediment continua endavant. «Tenim una desena d’al·legacions de veïns i totes són positives», ha explicat Molinera. A partir del 10 de juny, s’iniciarà un període de 60 dies d’exposició pública perquè les administracions que considerin presentin al·legacions. Després, l’expedient passarà pel ple municipal per a l’aprovació definitiva. La Comissió de Delimitació Territorial acabarà decidint. «No és cap drama. Es canvien molts termes municipals cada any. Al final, volem que algú extern es pronunciï i decideixi», ha conclòs Molinera.

