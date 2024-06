L'Ajuntament d'Altafulla afirma que el 80% dels veïns de Pla de Vinyet són partidaris de canviar de terme municipal

L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha afirmat aquest divendres que un 80% dels propietaris dels terrenys del terme de Tarragona que el municipi demana annexionar-se són partidaris al canvi de localitat.

Segons han explicat Molinera i la primera tinent d'alcalde, Alba Muntadas, el consistori ha rebut 33 al·legacions, 32 de les quals han estat positives al canvi de municipi i tan sols una en contra.

També hi ha hagut vuit propietaris que no n'han presentat, per diferents raons. «Hem tingut reunions i hem trobat que volen una millora en la prestació dels serveis o dependre de l'ajuntament que ja els hi presta, que és Altafulla», ha indicat el batlle. La resolució del conflicte però, no es tancarà definitivament fins d'aquí un any.

En taronja, els favorables al canvi; en verd els terrenys d'Adif; en blau els d'Endesa; en lila els d'Acció Climàtica; en gris els del Buffet i la benzinera; i sense marcar els que no han al·legat.Ajuntament d'Altafulla

L'origen de la polèmica és que Altafulla reclama que es canviïn els límits entre els dos termes municipals i que faria que la localitat del Baix Gaià guanyés 70 hectàrees de la zona del Vinyet. Un extrem que Tarragona rebutja amb contundència en assegurar que no hi ha motius.

Per Altafulla, l'argument és que presta diferents serveis als veïns del terme de Tarragona que viuen al límit amb el municipi altafullenc, com ara vigilància policial o recollida d'escombraries. Per això Altafulla va decidir iniciar un procediment administratiu perquè sigui la Generalitat, en última instància, qui decideixi.

En el procés d'al·legacions, Molinera ha assegurat que han quedat «molt contents» perquè han rebut més respostes dels veïns de les que esperaven. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament d'Altafulla, l'única al·legació en contra ha estat la formulada per l'Associació de Veïns de la Móra, barri tarragoní pròxim a Altafulla.

«Es volen fer Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i aquests terrenys serien part de l'EMD», ha comentat Molinera. Dels vuit propietaris que no han presentat al·legacions, el batlle ha fet distincions: «cinc no sabem perquè no n'han presentat. Després hi ha el Buffet d'Altafulla, la benzinera i Endesa, que s'han volgut mostrar neutrals».

Finalment, hi ha dos propietaris que «han constatat fets». Un és Adif, «que ha constatat que Altafulla i Adif tenen una relació comercial en sòl de Tarragona», ja que el consistori altafullenc paga el lloguer d'uns terrenys de l'administrador ferroviari per utilitzar-los com a aparcament de l'estació de trens d'Altafulla -que es troba en terme de Tarragona-.

L'altre és el Departament d'Acció Climàtica, propietari dels terrenys de la zona del Vinyet que toquen al riu Gaià. En l'escrit, la conselleria ha apuntat que «l'ús de límits de conques, cursos fluvials o carenes de muntanyes, són elements facilitadors de l'establiment dels límits administratius». Aquest és, precisament, un dels arguments que esgrimeix Altafulla per reclamar les terres fins al Gaià.

Ara totes aquestes al·legacions Altafulla les traslladarà la setmana vinent a l'Ajuntament de Tarragona, perquè pugui fer les seves. Posteriorment, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona tindran 60 dies per formular-ne. Tot plegat, serà resolt pel ple de l'Ajuntament d'Altafulla.

Si es concreta l'aprovació definitiva, l'expedient s'enviarà a la Generalitat perquè la Comissió de Delimitació de Límits Territorials i la Comissió Assessora Jurídica facin els seu dictamen, que s'elevarà al Consell Executiu del Govern de la Generalitat perquè validi el que els dos òrgans consultius hagin dictaminat.

