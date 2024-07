Una neurocirurgiana del Joan XXIII rep una beca per investigar l’aplicació de l'IA en tumors cerebrals

La neurocirurgiana de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, la Dra. Ruth Lau, rep una beca de 6.000 euros, al Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Neurocirurgia (SENEC), per dur a terme un projecte d’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) en tumors cerebrals primaris, que són aquells que neixen del cervell directament, amb una incidència d’entre 0,59 i 5,73 casos per cada 100.000 persones.

L’objectiu és crear un programa informàtic d’IA amb el qual les cirurgies siguin més precises i no es danyin altres estructures del cervell. Per aconseguir-ho, la Dra. Lau explica que «s’han de recollir dades, que seran vídeos de cirurgies reals, per a què l’IA sigui capaç d’extraure les diferents estructures anatòmiques. Es necessiten aproximadament uns 100 vídeos per crear un model inicial del programa».

Aquests casos reals es recolliran amb la col·laboració del cap de la unitat estesa que engloba l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Joan XXIII, Dr. Gabarrós, i d’investigadors de Canadà, del Toronto Western Hospital i del Kelowna General Hospital. L’empresa americana que participarà en la creació del programa d’IA és Surgical Data Sciences Collective.

Cada any, a Espanya, es diagnostiquen uns 5.000 casos nous de tumors cerebrals. Aquests tenen un alt impacte en la qualitat de vida de les persones que els pateixen i suposen un 2 % de tots els càncers diagnosticats en adults i el 15 % dels diagnosticats en nens. Els tumors cerebrals en nens són el segon tipus de càncer més freqüent després de la leucèmia.

