La Lliga Contra el Càncer dona 24 cadires a l’Hospital de dia d’Oncologia del Sant Joan

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre ha fet una donació de 24 cadires a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus per als acompanyants dels pacients que reben tractament a l’Hospital de dia d’Oncologia.

Per a la Dra. Agustina Sirgo, presidenta de la Lliga, «aquesta donació respon a la voluntat de la nostra entitat de millorar el benestar dels pacients de càncer i de les seves famílies, i és possible gràcies a les mostres constants de solidaritat que la nostra entitat rep per part dels associats, així com de nombroses institucions, públiques i privades, i de la ciutadania en general».

Per la seva part, la Sra. Anna Rofes, gestora clínica de l’Hospital de dia d’Oncologia, assenyala que aquesta actuació «s’emmarca en el Pla d’humanització del centre i afavoreix el confort dels acompanyants dels pacients oncològics durant les sessions de tractament, que en alguns casos poden ser de diverses hores de durada».

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre és una organització sense ànim de lucre que va néixer el 1993 amb l’objectiu de dur a terme activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a la població.

