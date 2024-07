Canvien de lloc l’úter d’una pacient per preservar-li la fertilitat durant un tractament oncològic

L’Hospital del Mar de Barcelona ha fet la primera transposició uterina de l’estat espanyol, a una pacient a qui havien diagnosticat càncer de recte localment avançat. Aquesta tècnica permet que les dones amb un tumor a la zona pelviana mantinguin la possibilitat de ser mares i, a la vegada, evitar una menopausa precoç, ja que protegeix tant l’úter com els ovaris dels efectes secundaris de la radioteràpia.

El procediment, que es podria entendre com un autotrasplantament, consisteix en dues intervencions: primer, es traslladen l’úter i els ovaris dins l’abdomen, per sobre del melic, de manera que quedin fora del camp de radiació i, en una segona operació, quan acaba el tractament oncològic, es tornen els òrgans a la posició natural.

L’Hospital del Mar ha obert camí a Catalunya i l’Estat amb un procediment que compta amb pocs precedents al món, una vintena d’operacions, després de les quals algunes dones han pogut ser mares tot i haver-se sotmès a sessions de radioteràpia per tumors a la zona pelviana. El primer nadó va néixer al Brasil el 2022.

La pacient operada a l’Hospital del Mar, una dona de 36 anys, va ser intervinguda per primera vegada el novembre del 2023 i la segona operació es va fer el juny, quan ja havia acabat el tractament oncològic, i es va fer coincidir amb la resecció del tumor de recte. Les dues intervencions es van fer amb cirurgia robòtica per minimitzar-ne l’impacte. Ara, la pacient podrà, si ho vol, ser mare.

En declaracions a l’ACN, Ester Miralpeix, metgessa adjunta del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, assenyala que en el moment d’un diagnòstic de càncer pot ser difícil pensar en si es vol tenir fills, però que és abans d’aplicar la radioteràpia quan s’ha de plantejar una transposició uterina ja que les dosis per curar un tumor rectal causen un dany irreversible a l’úter, provocant infertilitat, i als ovaris, amb una menopausa precoç en pacients joves.

També indica que està augmentant la incidència de casos de càncer de recte en dones joves i que aquesta tècnica suposa donar-los esperança si encara no s’ha complert el possible desig de ser mare.

L’abordatge d’una transposició uterina consisteix a traslladar tant l’úter com els ovaris dins l’abdomen. L'úter manté la vascularització a través dels ovaris mentre es porta a terme el tractament contra el tumor.

«Es tracta de canviar l’anatomia d’un òrgan de la pelvis, situant-lo en una altra ubicació. El deixem amb la vascularització necessària per garantir-ne la viabilitat i, una vegada completat el tractament oncològic, el retornem a la ubicació normal», afirma la doctora Gemma Mancebo, cap de secció del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, en declaracions a l’hospital.

En el procés per determinar quines pacients es poden beneficiar d’aquest procediment, hi intervenen els serveis d’Aparell Digestiu; de Cirurgia General, a través de la secció de Cirurgia Colorectal; el d’Oncologia Mèdica i el d’Oncologia Radioteràpica.

L’hospital barceloní ha establert un circuit, amb un paper destacat de la infermera gestora de casos, per derivar les dones amb un tumor localitzat a la zona pelviana que necessitaran tractament amb quimioteràpia i radioteràpia i valorar si es podrien beneficiar de la tècnica, sense provocar retards en l’inici del tractament del càncer. L’equip mèdic estudia l’extensió del tumor i que no afecti l’úter o els ovaris.

En aquelles dones de 40 anys o menys, se’ls ofereix l’opció de protegir l'úter i els ovaris per mantenir la possibilitat d’un embaràs. A les de menys de 47 anys, la transposició només dels ovaris per protegir-les d’una menopausa precoç. A l’Hospital del Mar, la transposició d’ovaris ja s’oferia i es feia per evitar la menopausa precoç en pacients joves amb càncer de cèrvix.

Una vegada es fa la segona cirurgia i acabat el tractament oncològic, la pacient pot pensar, si ho desitja, en l’embaràs. En aquest cas, es recomana recórrer a la fecundació in vitro per la possible toxicitat de la quimioteràpia que es fa servir contra el tumor sobre els ovaris i per cesària a l’hora del part.

Qualitat de vida després d'un càncer

La prioritat és tractar la pacient del càncer però l’increment de la supervivència, lligat als avenços en les teràpies dels últims anys i al diagnòstic precoç, fan que els equips mèdics tinguin cada vegada més present com reduir les seqüeles de la malaltia i millorar la qualitat de vida durant el procés oncològic i en els anys que vindran, amb atenció també a la salut sexual i reproductiva.

«Com a ginecòloga oncòloga, quan fas seguiment de les pacients i veus els efectes secundaris, et preguntes què pots fer per millorar-ne la qualitat de vida», explica la doctora Miralpeix, que forma part de la Unitat de tumors ginecològics. Aquesta metgessa afegeix que escolten les pacients també a través de grups focals per conèixer-ne de primera mà les necessitats.

El Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital del Mar ha posat en marxa altres iniciatives en aquest sentit, com una consulta monogràfica per a les dones que han patit un càncer ginecològic o de mama i a qui ofereix un tractament amb làser fraccionat de CO2 per ajudar a recuperar l’elasticitat i lubricació perdudes a la vagina i millorar-ne la salut sexual.

