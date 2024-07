L'Ajuntament de Tarragona retira del consell plenari el punt sobre l'adjudicació de la brossa

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit no portar demà al consell plenari la proposta d’adjudicació d’Urbaser del lot 1, respecte al contracte de la brossa. Així ho ha manifestat l’alcalde, Rubén Viñuales, a la Junta de Portaveus celebrada aquest matí, on alhora s’ha consensuat per unanimitat per part de tots els grups municipals.

El motiu principal és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs presentat per PAPREC GBI en el qual l’empresa demana mesures cautelars contra la proposta d’adjudicació de la brossa.

Segons ha manifestat la consellera d’Hisenda i Serveis Centrals, Isabel Mascaró, «recordem que el plenari de demà divendres havia d’aprovar l’adjudicació al segon classificat, Urbaser, després que Tribunal Català de Contractes estimés el recurs presentat anteriorment per Urbaser i que això, a hores d’ara ha quedat aturat».

Ahir dimecres 17 de juliol, l’Ajuntament va rebre la notificació del recurs presentat, amb la sol·licitud de mesures cautelars i per això ha pres aquesta decisió.

«Els serveis tècnics municipals ens recomanen prudència davant d’aquests casos» ha apuntat la consellera i ha manifestat que «cal suspendre el procés de manera temporal, per tal de no distorsionar-lo». Ara s’està a l’espera de la resolució final del TSJC, que es preveu d’uns dos o tres mesos i, per tant, la proposta d’adjudicació no estarà fins passat l’estiu.

Et pot interessar