El recurs de Paprec fa dubtar l’Ajuntament de Tarragona sobre l’adjudicació de la neteja a Urbaser

Continua el calvari de l’Ajuntament de Tarragona amb el nou contracte de la brossa. Tot estava llest perquè en el ple d’aquest divendres s’adjudiqués el servei de neteja a Urbaser, la segona classificada del concurs públic. Com està sent habitual en aquesta història interminable, ha aparegut un nou obstacle que ha fet trontollar el consistori.

I és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat per Paprec GBI, l’empresa guanyadora de la licitació, contra la seva exclusió del concurs —avalada per una resolució del Tribunal Català de Contractes—. En les seves al·legacions, l’empresa demana mesures cautelars contra el procés d’adjudicació del nou contracte de la brossa.

Després de conèixer la decisió del TSJC, l’Ajuntament està dubtant si ha de continuar amb el procés per atorgar el servei de la neteja a Urbaser. Estava previst que la proposta d’adjudicació es portés al ple d’aquest divendres, però ja no està tan clar. Segons fonts municipals, encara s’està valorant i avui es decidirà si, finalment, s’acaba traient aquest punt de l’ordre del dia i s’ajorna la decisió. Tot apuntava que el PSC, Junts i els consellers no adscrits aprovarien la concessió del contracte més car del consistori al segon classificat del concurs.

Un altre recurs al TSJC

Paprec GBI no és l’únic que portarà l’Ajuntament de Tarragona als jutjats. Segons ha pogut saber Diari Més, FCC —actual adjudicatària del servei de neteja i que va quedar tercera en la licitació del nou contracte— també presentarà recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la resolució del Tribunal Català de Contractes que desestimava la seva demanda d’anul·lar el procés de licitació del contracte de la brossa.

L’empresa va al·legar que una tècnica municipal que formava part del jurat del concurs havia treballat anteriorment a la companyia i que, quan va entrar al consistori, FCC va rebre sancions «que mai havia tingut».

El Tribunal Català de Contractes no va acceptar el recurs i va concloure que l’empresa ho hauria d’haver denunciat abans de la redacció dels plecs.

Ara, Foment, encara té marge fins al setembre per recórrer contra la decisió de l’organisme autonòmic, portarà la qüestió a una instància jurídica superior. «No al·legarem el mateix, però anirem per aquest camí», expliquen fonts de la companyia. D’altra banda, FCC també avança que, si s’adjudica finalment el servei de neteja a Urbaser, presentarà un recurs en contra. Aquesta demanda girarà entorn qüestions tècniques dels plecs de la licitació.

De moment, l’Ajuntament estudia el recorregut que tindrà el recurs presentat per GBI Paprec abans de decidir si continua amb l’adjudicació del contracte de la brossa a la segona classificada. Cal recordar, però, que, de forma paral·lela, l’Ajuntament també ha presentat un recurs contra l’exclusió de l’empresa guanyadora. El que està clar és que, sigui quina sigui la decisió que es prengui, el final del camí encara queda lluny.