L'Ajuntament de Tarragona recorrerà al TSJC la resolució que exclou la guanyadora del concurs de la brossa

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCC) que va excloure l'empresa GBI Paprec, guanyadora del concurs de la brossa, valorat en 233 MEUR per als pròxims deu anys. La decisió, inclosa com a punt extraordinari a l'ordre del dia, ha rebut el suport de tot el plenari a excepció de Vox -vot en contra- i d'un regidor no adscrit -abstenció-.

Paral·lelament, el consistori també ha validat seguir amb el procés d'adjudicació a la segona classificada, Urbaser. En aquest cas hi ha votat a favor PSC, Junts i els dos regidors no adscrits -anteriorment a Vox-, mentre que ERC, PP, Vox i ECP hi han votat en contra.

Canvi noms de carrer

Al ple també s’ha formalitzat l’aprovació dels diferents noms de carrers i places aprovats per la darrera Comissió del Nomenclàtor del passat mes de maig. Es tracta de quatre carrers i places que passen a modificar-se per, d’una banda actualitzar el nom i en un altre cas, per a correcció ortogràfica.

En primer lloc, s’aprova canviar la denominació del carrer del Pau del Protectorat per carrer de la Pau, en compliment de la llei de Memòria Democràtica. D’altra banda, retirar el nom de passatge Soler Morey. I seguint en la mateixa línia, passar a anomenar la plaça Cardenal Arce Ochotorena plaça Montserrat Bertran.

Finalment, es posa nom a la rotonda existent a l’entrada del Palau d’Esports de Campclar, que passa a anomenar-se plaça de la vacunació Covid-19.

