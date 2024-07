El PP proposa instal·lar comissaries de proximitat a Tarragona per millorar la seguretat

El Partit Popular de Tarragona proposa augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana i instal·lar comissaries de proximitat a les cinc zones de la ciutat per millorar la seguretat. El grup municipal defensarà una moció en el ple ordinari d’aquest divendres per lluitar contra la inseguretat creixent a Tarragona i una altra per destacar els edificis modernistes de la Rambla Nova.

La portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell, s’ha mostrat molt preocupada per l’augment de la inseguretat a la ciutat. La consellera ha destacat l’increment dels delictes a Tarragona i els cinc episodis violents amb arma blanca durant l’últim mes de juny.

«Un home va matar la seva mare amb un ganivet, una persona va agredir una altra també amb un ganivet. Durant Sant Joan hi va haver una agressió per l’esquena amb una arma blanca, i s’ha intentat assasinar una dona, s’ha atacat a la policia i s’ha apunyalat una persona a la sortida d’una discoteca», ha puntualitzat Martorell.

La portaveu ha defensat la feina que fa la policia i els plans de seguretat, però ha destacat que, tot i això, la sensació d’inseguretat és molt elevada a tota la ciutat.

Per aquest motiu, els populars també han demanat la creació d’un Grup Especial d’Intervenció Policial (GEIP), la presència de la policia no motoritzada per fer-la més visible, que s’augmentin les ràtios de Mossos d’Esquadra i fomentar i coordinar les parelles mixtes amb la Guàrdia Urbana.

«És possible millorar la seguretat i la sensació de seguretat a la ciutat amb aquestes accions bàsiques que ajudaran la població a gaudir de la nostra ciutat», ha apuntat la portaveu.

El grup municipal també defensarà una moció que proposa recuperar les plaques informatives que estaven instal·lades davant d’edificis modernistes de la Rambla Nova. «Les plaques les vam instal·lar des de Patrimoni el 2005 per destacar i posar en valor el patrimoni modernista de Tarragona, però la majoria han estat saquejades», ha recordat Martorell, qui ha remarcat el llegat històric que van deixar arquitectes com Josep Maria Jujol, Pau Monguió Segura o Ramon Salas i Ricomà.

Els populars també proposen incloure informació dels promotors i promotores per visibilitzar el paper de les dones en la generació d’aquest patrimoni i recuperar les visites guiades modernistes a la Rambla Nova que organitzava el Museu d’Història.

Et pot interessar