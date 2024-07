ERC defensarà al ple que el pàrquing de Torroja costi un euro al dia

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà el ple d’aquest divendres dues mocions i n’assumirà una elaborada per la Plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda.

Pel que fa a la primera moció, ERC tornarà a presentar una proposta per a millorar l'ús dissuasiu i accessible a l'ampliació de l'aparcament Torroja en benefici del veïnat, les entitats i resta de visitants de la Part Alta. Concretament, els republicans proposen que les places ampliades passin a tenir un cost d'un euro al dia màxim, amb una possible reducció per part del veïnat de la Part Alta i Músics.

Una moció que ja van presentar el passat 19 d’abril i que es va aprovar, amb l'únic vot contrari del PSC. Per justificar el seu vot negatiu, com explica la portaveu Maria Roig «la consellera de Mobilitat Sonia Orts va esgrimir com a principal argument que l'ocupació de només l’ampliació de l'aparcament fins al moment era del 48%, motiu pel qual, segons el govern, no quedava justificat el canvi proposat».

La resposta dels tècnics del Departament va ser que l'ocupació real a 24 hores de tot l’aparcament era del 18,94% (per a tot el període d'entre el 18 d'abril i el 10 de maig, i sempre segons l'enregistrament del nou control d'accessos). Roig ha apuntat que «les dades reals d'ocupació de Torroja demostren que la consellera Orts no va dir la veritat i que encara no s'han executat els acords aprovats per la majoria del ple, considerem oportú tornar a presentar la moció».

«L'aparcament està pràcticament buit, no té cap sentit que tinguem aquesta infraestructura i que continuï tenint un cost de 5,95€ al dia», ha argumentat Roig. Els republicans creuen que amb aquesta modificació tarifària l'ampliació de l'aparcament s'emmarcarà en la lògica promoguda durant el govern Ricomà del foment de la mobilitat sostenible, per generar nou aparcament dissuasiu al voltant de les zones congestionades de Tarragona i pel qual es va rebre una subvenció dels Fons Next Generation per fer possible aquesta ampliació.

«L'objectiu del projecte és proveir de més aparcament la Part Alta i el barri dels Músics, sobretot per als veïns i treballadors d'aquesta zona de la ciutat», ha puntualitzat Roig, qui ha recordat que «Torroja té una centralitat per donar servei a treballadors i usuaris del Club Natació Tàrraco, la Residència de la Mercè, la Diputació de Tarragona, el Rectorat de la URV o el Col·legi de Lestonnac. També donarà servei als visitants del sector de la cultura i de la restauració, on a la Part Alta hi ha molta oferta».

D’altra banda, els republicans també presenten una moció per a fer accessible el Passeig Arqueològic de Tarragona. La portaveu ha defensat que «el patrimoni ha de ser accessible per a tothom». Actualment, existeix un desnivell des del Portal del Roser fins al Passeig amb una sèrie de grades que no permeten que una cadira de rodes accedeixi al Passeig. Una situació que explica que «ha donat peu a situacions en les quals grups escolars no han entrat a fer la visita perquè un company o companya no hi podia accedir. Això, en una ciutat Patrimoni de la Humanitat com la nostra no hauria de passar».

A més, aprofitant que l’any vinent Tarragona celebrarà els 25 anys de la seva proclamació com a Ciutat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO «és una oportunitat perquè el nostre passat, i sobretot els monuments més simbòlics de la nostra ciutat, siguin accessibles, pels ciutadans i ciutadanes de casa nostra, del nostre territori, i també per totes aquelles persones que vulguin visitar Tarragona, ningú s’ha de quedar sense gaudir del nostre patrimoni i menys per motius d’accessibilitat». Per això des d'ERC proposen elements arquitectònics efímers, extraïbles, elements temporals desmuntables, «com una sèrie de rampes» que permetin l'accés al Passeig Arqueològic.

Roig ha defensat que el Passeig Arqueològic també li caldria netejar de vegetació les muralles, resoldre el tema del clavegueram i molts altres aspectes per fer d'aquest monument un monument a l'alçada del segle XXI.

Per últim, ERC assumirà una moció que ha estat elaborada per la Plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda amb l'objectiu d'aturar el projecte de construcció d'un macrocomplex esportiu amb nou camps de futbol, 2.720 m2 d'instal·lacions, més de 300 places d'aparcament, una estació elèctrica i una depuradora d'aigües residuals. Un projecte que s'ha de fer en uns terrenys de Tarragona que formen part de l'Anella Verda i que són propietat de l'Arquebisbat de Tarragona.

«Hem de defensar l'espai natural de la nostra ciutat, el projecte trenca la continuïtat de l'Anella Verda i tindrà un greu impacte ambiental i social, no volem trinxar el nostre territori i perdre natura, patrimoni i història», ha apuntat Roig qui ha defensat que «l'Ajuntament té una gran oportunitat per suspendre les llicències de l'àmbit fins a l'aprovació definitiva del nou POUM, abans que es continuï apostant per aquest projecte. L’avanç del POUM ja preveu blindar aquesta zona perquè no pugui ser urbanitzable».

