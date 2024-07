La Verge del Carme s’acomiada de les festes

Després de cinc dies replets de diversió i tradició, ahir el Serrallo es va acomiadar de les festes acollint el darrer i més emblemàtic acte que se celebra en el marc d’aquestes: la Professó de la Verge del Carme. Com cada any, la patrona del barri mariner va reunir una gran quantitat de persones davant l’església de Sant Pere, on, precedida per la Vibrieta, els nanos i els gegants del barri, va iniciar el seu recorregut. Sota les escales l’esperaven també els Xiquets del Serrallo, que van decorar la seva sortida amb dos pilars.

La imatge i el seu seguici van arribar al moll, i els assistents van moure’s ràpidament fins a la vora del passeig per presenciar com la professó, fins al moment terrestre, esdevenia marítima, retornant la divinitat al seu medi natural. Altres afortunats van poder presenciar aquest fet de prop, seguint a la Verge durant la seva tradicional travessia per les aigües internes del port des d’altres vaixells.

Després de desembarcar i finalitzar el seu recorregut, la Mare de Déu del Carme va tornar a la seva parròquia a esquena dels portadors que, com marca la tradició, van realitzar aquest últim tram agenollats, pujant les escales al ritme dels timbals i acompanyats, també, dels aplaudiments i els esclats dels voladors que celebraven l’arribada de la patrona.

Et pot interessar