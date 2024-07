Neurocirurgians del Joan XXIII reconstrueixen les vèrtebres d’un pacient amb una tècnica nova

Neurocirurgians de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona han reconstruït les vèrtebres d’un pacient que havia patit un mieloma (tumor), amb una tècnica d'última generació, la Needle Guide de l’angiògraf Artis pheno de Siemens Healthineers.

Aquesta tècnica avançada, poc agressiva per al pacient, combina imatges en temps real amb un programari de navegació que guia els neurocirurgians en procediments percutanis complexos, com la col·locació de cargols transpediculars o, com en aquest cas concret, en la vertebroplàstia.

En aquest cas, el pacient va patir un mieloma a la columna vertebral, ja superat, que va comportar lesions i la descomposició d’algunes vèrtebres. La intervenció va consistir, bàsicament, a injectar un material semblant al ciment a algunes de les vèrtebres afectades per donar-los consistència, ja que estaven buides i deformades.

Aquesta tècnica, nova a la província de Tarragona i a l’Hospital Joan XXIII, permet projectar un làser a l’esquena fins a arribar a les vèrtebres de la columna, evitant els nervis, els vasos sanguinis i altres estructures. Posteriorment, es punxa amb una agulla de dos mil·límetres que segueix la trajectòria del làser, fins a arribar a la vèrtebra, on s’injecta el material de reconstrucció. El pacient només té incisions de dos mil·límetres, sense sagnat, sense dany d’estructures musculars, nervioses ni de vasos sanguinis.

Aquesta tècnica és més precisa gràcies a la combinació d’imatges 3D i la guia en temps real, redueix les complicacions —ja que evita la perforació d’estructures nervioses o vasculars—, la duració de l'operació és menor gràcies a la planificació preoperatòria i a la guia precisa, i es produeixen molt menys dany al pacient, sense sagnat, sense danyar estructures, cicatrius petites que redueixen el risc d’infeccions i una recuperació molt més ràpida.

La Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Joan XXIII, coordinada pel Dr. Dennis Harold Céspedes, actualment resol patologia oncològica de columna i patologia degenerativa de la més alta complexitat, amb tècniques d’última generació. Això és possible gràcies a la col·laboració entre els neurocirurgians i altres especialitats com cirurgia vascular, cirurgia toràcica i radiologia. En l'operació també hi va participar el Dr. Andreu Gabarrós, cap del Servei de Neurocirurgia que engloba l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Joan XXIII,

El Dr. Francisco Gonçalves, que lidera l’àrea de columna neuroquirúrgica, explica que «és fonamental seleccionar la tècnica adequada per a cada pacient per garantir els millors resultats possibles, ja que no es pot operar tots els pacients amb qualsevol tècnica específica». Finalment, Gonçalves afirma que «l'adquisició de tecnologia d’angiografia d’última generació per part de l’Hospital Joan XXIII permet dur a terme intervencions amb una precisió extrema, gràcies al suport de radiòlegs experts en el maneig de la imatge intraoperatòria».

Et pot interessar