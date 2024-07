Surt a licitació la creació de miradors turístics digitals a Tarragona

Aquesta setmana ha sortit a licitació el contracte per a crear miradors turístics digitals a Tarragona. L’objectiu és la creació d’un espai digital unificat el qual englobi la localització de diferents espais patrimonials i naturals de la ciutat de Tarragona localitzant-los en un mapa interactiu, per tal de dinamitzar i millorar l’experiència turística.

L’Ajuntament de Tarragona contempla desenvolupar les accions i l’estratègia per aconseguir posicionar Tarragona com a destinació referent en turisme sostenible.

Tarragona, entre el blau i el verd aposta per un turisme verd i sostenible, per una millora de l’eficiència energètica, per la transició digital i per la competitivitat en el camí per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible. I ho fa creant propostes de turisme sostenible a la ciutat de Tarragona que complementin i diversifiquin l'oferta de la destinació, però que també millorin l'experiència que s’emporta el visitant.

L’objecte del contracte es correspon amb els servei de digitalització dels recursos turístics de Tarragona a través de URL’s de realitat augmentada mitjançant fotografia 360º d’alta qualitat, creant una recreació virtual per a entorns naturals i visites virtuals d’interior. S’incorporaran diferents llocs emblemàtics del litoral i associats a l’anella verda creant panoràmiques de 360º i la digitalització de diferents trajectes.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha assegurat que «aquest projecte servirà per a aconseguir que l’experiència que viu el nostre visitant sigui encara més positiva del que ja és». Afegeix que «les fotografies de 360º i la digitalització de rutes són una oferta més per als turistes i una manera sostenible de conèixer el més interessant que té la nostra ciutat. Aquest projecte digital suma un reclam clau per a convèncer a tot aquell que es plantegi venir a visitar-nos. És com un catàleg virtual del que trobarà si ve a Tarragona i fent-ho sempre des d’una vessant respectuosa i sostenible».

El projecte té un pressupost de 45.000 euros i està finançat pels Fons Europeus Next Generation.

