Llibertat pel gerent i treballador d'Antiokupa Tarragona per fer desocupacions extrajudicials

L'Audiència de Tarragona ha acordat la llibertat per als dos investigats de l'empresa Antiokupa Tarragona. Es tracta del gerent i un treballador acusats de fer desocupacions extrajudicials, els quals van interposar un recurs d'apel·lació a la decisió del jutjat d'instrucció 3 de Reus, que en va decretar presó provisional.

La Sala argumenta que no hi ha risc de fuga per l'arrelament d'ambdós ni tampoc risc de reiteració delictiva. A més, considera que «no és proporcional» la mesura. La causa està oberta per diversos delictes com el de lesions, violació de domicili, danys, coaccions, assetjament, robatori amb força, amenaces, contra la integritat moral en l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.

També està oberta pels delictes de descobriment i revelació de secret, falsificació de document públic, robatori amb violència i pertinença a organització criminal. Pel que fa a les mesures cautelars, el magistrat de la secció segona de l'Audiència de Tarragona els imposa l'obligació de comparèixer setmanalment als jutjats i la prohibició d'abandonar el país, així com l'entrega del passaport i l'obligació de comunicar qualsevol canvi de domicili.

La Sala ha resolt els recursos d'apel·lació per la resolució del jutjat d'instrucció número 3 de Reus, data del 17 de maig de 2024, en la qual es va acordar la mesura cautelar de presó provisional. En el recurs presentat per les parts, també se sol·licita la nul·litat de les actuacions fetes el 7 de setembre de 2023. Davant d'això, el magistrat sosté que «s'extralimitaria» i els situaria en una posició similar a l'òrgan de primera instància. «No tenim competència per fer-ho, ja que la nostra competència es limita a resoldre recursos d'apel·lació», diuen.

El jutge subratlla en el seu escric, que la investigació judicial recull intervencions telefòniques entre els investigats que parlen de «qüestions relatives als immobles per ser desallotjats». També que s'han identificat tant per part de la policia com per terceres persones com les «persones que s'han personat en els domicilis o que han contactat telefònicament amb els inquilins per pressionar-los i coaccionar-los per a aconseguir que abandonessin els seus habitatges».

Tot i això, el magistrat considera que la presó provisional no és una mesura «proporcional» perquè considera que no hi ha risc de fuga per l'arrelament de tots dos ni tampoc risc de reiteració delictiva, ja que sosté que la investigació judicial ha suposat el «desmantellament de l'activitat material» de l'empresa Antiokupa Tarragona. «Existeixen altres mesures que asseguren la presencia dels investigats en processos menys costosos», argumenta. Per tot plegat, n'ha decretat la llibertat.

Et pot interessar