L'EMT comença a implantar el pagament amb targeta als busos

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha iniciat aquesta setmana la primera fase de la implantació del sistema de pagament amb targeta, i a través de dispositius mòbils amb tecnologia contactless a bord dels autobusos municipals.

Es tracta d’una etapa de proves que es realitza en quatre autobusos municipals, que s’allargarà durant l’estiu, i en la qual s’instal·len dispositius TPV integrats a la cabina dels xofers.

S’inicia aquest procés per a que al setembre d’aquest 2024 els usuaris puguin pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a bord dels 76 autobusos municipals.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que «aquest projecte neix des del compromís per a millorar l'accessibilitat al transport públic, l'experiència de les persones usuàries, així com millorar l'eficiència operativa i impulsar la digitalització per a fer els processos més àgils i segurs».

Aquesta iniciativa també pretén millorar la velocitat comercial dels autobusos, reduint els temps de viatge amb embarcaments més ràpids i processos de pagaments més àgils i segurs.

El servei, que va sortir a licitació a finals del 2023, s’ha adjudicat a CaixaBank per 132.000 € i tres anys de durada. La licitació també inclou l’adquisició de 8 terminals per als Centres d’Atenció al Client de l’EMT i 7 per als aparcaments municipals.

