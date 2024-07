D’una habitació de Tarragona als escenaris dels Estats Units

Tarragona viatjarà fins als Estats Units a través del director i dramaturg Vicente Cañón. La seva obra, La visita, ha saltat l’Atlàntic i es representarà, traduïda a l’anglès, al 7th Micro Theater Festival que se celebrarà al Goodwood Museum & Gardens de Tallahasse, als Estats Units. L’obra va ser la guanyadora del VIII Concurs de textos teatrals Carro de Baco de Barcelona i ha cridat l’atenció del Tallahasse Hispanic Theater, que s’encarregarà d’adaptar l’obra per representar-la el 9 i 10 d’agost.

«Vaig rebre la seva petició a través d’Instagram i la vaig acceptar amb molt de gust», va destacar Cañón. El tarragoní treballa a l’Institut Municipal d’Educació donant suport amb el teatre a les escoles i també és membre fundador de la companyia Antagonista. «Durant la pandèmia vaig decidir obrir les meves obres al públic general al web www.obrasteatro.com. Allà penjo les històries i són lliures perquè tothom les pugui llegir i descarregar. En el cas que les vulguin representar, contacten amb mi per privat», va destacar Cañón.

La visita també va sorgir durant el confinament. L’obra tracta, amb un toc d’humor, d’un home que vol escapar de la mort enganyant-la i convencent-la perquè no ha arribat el seu moment. Aquesta no és la primera obra de Cañón que es representa fora d’Espanya, però, va apuntar que sent «una barreja entre nerviós i orgullós» perquè La visita també hagi travessat fronteres: «L’obra va sorgir una tarda de confinament a la meva habitació de Tarragona. No es podia sortir de casa i volia aportar el meu gra de sorra fent el que més m’agrada, i pensar que ara lluirà a un escenari dels Estats Units m’omple d’orgull», va confessar.

A més, Tarragona també pujarà a l’escenari. Tot i que Cañón no pot viatjar, es reproduirà un vídeo del director presentant l’obra: «Penso que aquesta és una oportunitat perquè el nostre patrimoni travessi fronteres, així que gravaré el vídeo mostrant l’encant de la nostra ciutat».

