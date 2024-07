La nit estrellada de Barberà de la Conca

El tercer cap de setmana de juliol –enguany s’escau els dies 19 i 20– torna, puntualment, i per novena vegada, la Nit 5.1. El pati exterior del Castell templer de Barberà de la Conca tornarà a ser l’escenari d’una programació que combina música, monòlegs, vi i gastronomia en una festa que, per a molts, és l’avantsala de les vacances d’agost.

En l’edició d’aquest 2024, els programadors de La Nit 5.1. han farcit la cartellera de noms coneguts. Així, divendres 19 de juliol hi haurà els concerts de La Ludwig Band, Magalí Datzira, La Cosina i PD Merx&Dancing i els monòlegs Godai Garcia, Oye Sherman, Termi i Indicatiu. L’endemà dissabte, actuaran de Maria del Mar Bonet, Les Testarudes, La Maria i Dj Lupe, mentre que Manel Vidal, Joel Díaz, Maria Lyona i Ana López oferiran els seus monòlegs en clau d’humor.

Tot plegat, però, gira al voltant del vi, que enguany estrenarà un nou espai gastronòmic DO Conca de Barberà. Divendres, el públic podrà degustar vins del Celler Vilalta Pere, Caves Portell, Celler Pla de la Masó, Mas de la Sabatera, Cara Nord i Cellers Domenys. Dissabte els cellers que oferiran els seus vins seran Rendé Masdéu, Mas Foraster, Carles Andreu, Gabor Celler, VidBertus i Carlania (aquest darrer com a celler convidat).

I, per acabar-ho d’arrodonir, la Nit comptarà amb l’oferta gastronòmica del restaurant reusenc Ferran Cerro, que oferirà els seus platets i tapes elaborades amb productes de proximitat. Els dos dies s’obriran portes a les 19 h, hora en què començaran les actuacions, que duraran fins a la 1.30 de la matinada.

Les entrades ja es poden comprar per internet a través de la web de Ticketic.org i al web de La Conca 5.1. El preu de les entrades és de 18 euros per divendres i 20 euros per dissabte, i donen accés als concerts i els monòlegs. També hi ha l’opció de comprar un abonament per a tots dos dies a un preu de 34 euros.

Els menors d’11 anys no necessiten comprar entrada. La Conca 5.1. és organitzada per l’Associació La Conca 5.1., que treballa per donar a conèixer i reflexionar sobre el vi, la cultura i el territori a través de debats, la publicació d’una revista i l’organització d’esdeveniments.