Les Muntanyes de Prades fan olor d’orquídia

Fins a 53 espècies d’orquídies, perfectament catalogades, descrites i fotografiades. Aquest és el treball recull el llibre Orquídies de les Muntanyes de Prades, que divendres passat es va presentar a Alforja. Els seus autors són Adela Mas, estudiosa del món de les orquídies i aficionada a la micologia, les flors i la fotografia; Hilari Aragonès, expagès, naturalista i divulgador del món de les orquídies; i Francisco Barrajón, estudiós de les orquídies de la zona de les Muntanyes de Prades. Així i tot, afirma l’Hilari, «aquest llibre és fruit d’un treball col·lectiu, perquè també recull la feina de molta gent que han anat publicant la troballa de noves espècies o de poblacions ja conegudes».

Pel que fa a la diversitat d’orquídies, l’autor explica que «és natural que sigui elevada, perquè les Muntanyes de Prades tenen molts ambients diferents, des de paratges absolutament mediterranis a ambients eurosiberians». D’aquí que s’hi trobin, per exemple, «espècies centreeuropees que, a la península, només són a Catalunya».

La seva distribució, detalla, és per tot el territori estudiat, encara que hi ha llocs que presenten algunes singularitats, com passa a Arbolí: «Allà s’hi dona un fet extraordinari, i és que, en una caminada curta, es poden arribar a veure prop de quaranta espècies diferents. No totes a la vegada, perquè les floracions són de gener a juliol, però per exemple d’abril a juny se’n poden veure tranquil·lament una quinzena».

El llibre que signen aquests tres apassionats de les orquídies té, a més, una ferma voluntat reivindicativa al voltant de la declaració de les Muntanyes de Prades com a Parc Natural. «És el tercer cop que s’ha començat seriosament la tramitació. Amb anterioritat, cada vegada s’ha fet fallida. Aquest cop sembla que haurem de tornar a empènyer perquè no quedi aturada, i aquest llibre, encara que sigui de manera limitada, vol ser una empenteta més», afirma l’Hilari. «Farem tot el possible perquè aquest cop no es pari», conclou.