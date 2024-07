Comencen les obres de rehabilitació de les cobertes del museu de la Necròpolis de Tarragona

El projecte integral de rehabilitació de la Necròpolis de Tarragona es posa en marxa amb l’inici de la primera de les actuacions previstes: la rehabilitació de les cobertes de l’edifici del museu, situat al centre del jaciment. Els treballs són un pas endavant de cara a la reobertura de l’edifici, construït el 1930 en paral·lel a l’excavació del jaciment.

L’acció té un pressupost d’adjudicació de 401.972,03 euros, que formen part de la inversió de 7 milions prevista en el projecte de rehabilitació. El projecte de rehabilitació comprèn el museu, jaciment, jardins i accessos a l’espai, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Reforç i millora de l’estructura

La rehabilitació de les cobertes del museu, que té una durada prevista de nou mesos, té l’objectiu de reparar les lesions presents a l’edifici, que han estat provocades principalment per filtracions d’aigua i despreniments. En concret, es desmuntarà part de l’estructura actual del sostre i s’instal·larà tant una nova coberta inclinada a la teulada superior, així com una nova coberta plana al terrat de l’edifici.

L’actuació permetrà millorar la impermeabilització del sostre de l’edifici així com reforçar-ne l’estructura. S’empraran materials per recobrir les cobertes de les mateixes característiques que els actuals, amb l’objectiu de preservar el valor històric de l’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Els treballs aniran acompanyats d’actuacions de protecció de les peces arqueològiques conservades a l’interior del museu i que no poden ser traslladades, així com un seguiment i control arqueològic de tots els treballs de desmuntatge. L’empresa adjudicatària de la rehabilitació és RèCOP Restauracions Arquitectòniques S.L.

Adaptació del circuit de visita

Durant l’execució de les obres de rehabilitació de la coberta està previst que l’espai de la Necròpolis de Tàrraco continuï obert al públic. Les obres tindran, però, afectacions al recorregut de la visita, que se senyalitzaran degudament per tal de minimitzar les molèsties als visitants. Es recomana als visitants que consultin la web així com les xarxes socials del MNAT per tal de comptar amb informació actualitzada sobre les afectacions vigents en cada moment.

