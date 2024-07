Els veïns alerten de curses de vehicles nocturnes a Ponent: «Em van destrossar el cotxe»

«Fa anys que s’organitzen curses nocturnes, però últimament s’han multiplicat». Els veïns dels barris de Ponent de Tarragona alerten de l’augment de carreres de cotxes temeràries pels seus carrers. «És un problema que patim des del 2021. Acostumen a passar pel carrer de Prades, molt residencial, i és un perill», explica Montse Muñoz, presidenta de l’associació de veïns del barri del Pilar.

Un altre lloc de pas habitual és la rambla de Ponent. «Ho hem denunciat diversos cops. Fan autèntics ral·lis i cada dia en fan més», expressa Úrsula Marín, presidenta de l’associació de veïns progressista de Torreforta. Les dues presidentes coincideixen en que s’haurien de posar ressalts i reductors de velocitat per intentar dissuadir aquests comportaments. «És trist, però fins que no passi una desgràcia no es farà res», lamenta Muñoz.

«Els hi és igual tot»

En una d’aquestes curses, un cotxe va col·lisionar amb el vehicle de Marín. «Em van destrossar el cotxe, al carrer Riu Besòs. Tot i que hi ha ressalts, frenen i segueixen. Els hi és igual tot», diu la presidenta. Els veïns expliquen que les curses negligents s’acostumen a fer els caps de setmana, tot i que el darrer any també se n’han fet en dia feiner.

«A vegades passen al migdia, al carrer Riu Glorieta. Al costat de nens i gent gran», denuncia Muñoz. Quan es fan a altes hores de la matinada, molts veïns es desvetllen pel soroll dels automòbils. «No podem descansar. També s’hi sumen moltes motos», coincideixen les presidentes.

Recorreguts itinerants

Des de la Guàrdia Urbana s’explica al Diari Més que és un problema en diversos llocs de Ponent. «Fem controls estàtics i dinàmics i el que succeeix és que es van traslladant de lloc», exposen fonts policials.

L’any passat es van denunciar un total de 80 conductors a Tarragona per conducció negligent o temerària.

D’aquestes, 21 van ser als barris de Ponent i set a les Gavarres. «Hi va haver una temporada que era a les Gavarres i ara les trucades són dels barris de Ponent», expliquen des del cos de seguretat. Enguany, la Guàrdia Urbana ha interposat 29 denúncies, 12 a Ponent i només una a les Gavarres. «Hi estem al damunt i hi ha moltes actuacions», conclouen fonts policials. «Sabem que s’estan prenent mesures i que hi ha pocs efectius disponibles, però això s’ha d’acabar», conclouen les presidentes.