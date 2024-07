Sergi Boada: «És probable que canviem de seu a Tarragona i hi fem unes quinze habitacions per a estudiants i metges»

Va ser l’única candidatura que es va presentar al procés electoral. Com afronta aquest nou mandat?

«Ens sentim reforçats. Veiem el fet que no hi hagi una candidatura alternativa com un reconeixement a la feina feta. Volem continuar amb els projectes engegats en els últims quatre anys».

Ha apostat per un col·legi més transparent i col·laboratiu. Com ha sigut aquest procés?

«Neix per una necessitat que el col·legi fos més participatiu. El col·legiat ha de tenir accés a tota la informació possible perquè això l’estimuli a participar. Després d’aquests quatre anys podem dir que el col·legi és més participatiu gràcies al fet que és més transparent».

La rebaixa de quotes també ha seguit aquesta voluntat?

«Era un compromís i una reivindicació històrica dels col·legiats a Tarragona. El 2020 ja vam dir que faríem més per menys. La resposta ha sigut positiva i estem molt contents».

Un altre eix de treball ha sigut la reforma de les seus del col·legi a Reus i Terres de l’Ebre. Estan satisfets?

«Ha sigut una prioritat d’aquest mandat. A Reus hem apostat per un canvi d’ús. A la planta baixa han continuat els serveis com fins ara. Però a la planta superior hem apostat per fer el que anomenem COMTLiving».

Què vol dir?

«Es tracta d’oferir habitatge assequible tant a metges com a estudiants. Ho tenim dimensionat en cinc habitacions i ha sigut com una prova pilot».

I com ha anat la prova?

«Ha anat molt bé, els sis mesos pròxims ho tenim complet. Hi ha molta rotació i venen molts metges d’intercanvi, amb contractes de pràctiques o que venen a fer estades curtes. Els ajudem i els podem acollir d’aquesta forma durant un període de temps. Això ens ha servit per tenir clar que ho hem d’implementar a la seu de Tarragona».

Deixaran la seu a la Via de l’Imperi Romà?

«Estem treballant en diferents línies. Serà difícil continuar a l’actual seu, tot i que és un edifici singular. Entenem que les nostres necessitats ja sobrepassen l’estructura i les dimensions de l’immoble. Volem fer un altre COMTLiving amb unes quinze o vint habitacions. Al final, també és una forma d’atreure talent i retenir-lo».

La fuga de talents en l’àmbit mèdic preocupa al col·legi?

«D’entrada és un problema que s’ha de visibilitzar molt. A nivell tarragoní, el problema demogràfic mèdic actual té un impacte diferent a altres zones de Catalunya. Les Terres de l’Ebre és una zona realment impactada per aquesta situació, on la demografia mèdica està patint molt».

Com es pot revertir?

«No hi ha una vareta màgica. Des del Col·legi de Metges tenim molt clar fins on podem arribar. Hem d’explicar-ho i espitjar els agents que tenen possibilitat de canviar les coses. Les nostres petites accions van encaminades a això. Cal tenir en compte que el 65% d’estudiants de Medicina a la Universitat Rovira i Virgili són de fora. Això suposa que, ja des d’un inici, comencem amb un hàndicap».

La seva presidència s’ha posicionat en qüestions com l’homologació dels metges de formació extracomunitària o la intrusió en la medicina estètica. Aquest caràcter de denúncia continuarà?

«Com a col·legi hem de vetllar per la bona praxi. Al final, el nostre objectiu és la ciutadania i l’excel·lència de l’acte mèdic. Els metges de formació extracomunitària sostenen el sistema sanitari públic i, tot i això, tenen moltes dificultats per acreditar les seves especialitats. També, com vetllem per l’acte mèdic, qui faci medicina estètica ha d’estar el màxim format possible. No ens podem permetre que hi hagi personal que no sigui metge en certs àmbits».

Li preocupa el relleu generacional al col·legi?

«No. Hem incorporat a la junta directiva a la doctora Ruiz, de 28 anys, per tractar aquest tema. És evident que hi ha un canvi sociològic en el metge jove perquè també té una expectativa de vida diferent. Els volem incorporar i donar veu per ajudar-los en tot el que calgui».

La seva presidència també aposta fermament per la intel·ligència artificial. Serà una gran aliada dels metges?

«Estem completament convençuts que la intel·ligència artificial ben aplicada ens alliberarà de moltes tasques burocràtiques. Serà un gran estalvi de temps i ens farà centrar-nos més en el pacient. Volem impulsar més formacions sobre aquesta tecnologia per ajudar els col·legiats en la seva aplicació».