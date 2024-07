Nou intent per instal·lar una guingueta a l'Anella Mediterrània

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, ha tornat a obrir la licitació per adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu d'una finca municipal per destinar-la a l'activitat de restauració a l'Anella Mediterrània.

Es tracta de la guingueta que es preveu instal·lar al voltant del llac amb la finalitat de poder oferir un servei de bar i restauració a totes les persones usuàries d'aquest epicentre esportiu de la ciutat ubicat a Camp Clar. L'anterior licitació, oberta a finals del passat mes d'abril, ha quedat deserta i Tarragona Esports ha decidit tornar a obrir la convocatòria després de constatar que diverses empreses interessades no van ser a temps de presentar la documentació dins del termini estipulat.

L'adjudicació es farà mitjançant un concurs en règim de lliure concurrència i per un termini de 15 anys. La finca té una superfície de 375 metres quadrats i el model de guingueta queda a criteri dels licitadors. L'equipament, però, haurà de disposar de cuina, lavabos adaptats i terrassa. També és el concessionari qui s'ha de fer càrrec de les despeses i els treballs de construcció o compra de la instal·lació, la qual ha de ser destinada exclusivament al servei de bar i restauració.

El cànon base de la licitació s'ha fixat en 16.934,18 euros cada any, millorable a l’alça en la licitació d’aquesta concessió. Aquest cànon s’haurà de pagar a partir de l’any següent de la finalització del període de carència del seu abonament, que és de tres anys. D'aquesta manera, el concessionari començarà a abonar-lo a partir del quart any des de la formalització de la concessió. Un cop extingida la concessió, l'equipament, així com totes les seves instal·lacions, dotacions i serveis, revertiran a l'Ajuntament de Tarragona.

