Tarragona invertirà 320.000 euros en la renovació de l'enllumenat del Parc de la Ciutat

L’Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació de la renovació de l’enllumenat del Parc de la Ciutat. El conseller Guillermo García de Castro ha explicat que «es durant a terme dues accions, d’una es renovaran totalment les llumeneres existents per tecnologia LED, mantenint els suports actuals i per l’altra s’incrementaran els punts de llum en aquelles zones que actualment no estan il·luminades». García de Castro també ha destacat que «amb aquest projecte aconseguirem una il·luminació a l’alçada del Parc de la ciutat».

L’anunci de licitació preveu un pressupost de 320.918,81 € IVA inclòs i un termini d’execució de l’obra de 8 mesos a partir del seu inici.

Amb aquesta intervenció es passarà de 75 llumeneres actuals a 135 i s’incrementarà el nombre de suports passant de 70 a 128. Amb la nova il·luminació, tot i l’augment de punts de llum, s’aconseguirà un triple estalvi: energètic amb menys de 15.908,75 kWh, d’emissions amb menys 5.568,35 kg de CO2 i econòmic de 2.754,27 euros.

Aquesta actuació ha estat subvencionada parcialment per la Diputació de Tarragona amb un import de 156.248,04 € mitjançant el PAM2023.

