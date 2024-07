Desmantellat a Portugal un entramat que va defraudar 33 MEUR d’IVA amb ramificacions a Tarragona

La Guàrdia Civil ha participat en una investigació amb la Guàrdia Nacional Republicana i l'Autoritat Tributària i Duanera de Portugal en una operació liderada per la Fiscalia Europea per desmantellar un entramat de societats per un suposat frau fiscal de 33 milions d'euros a través de l’IVA.

Les autoritats portugueses van iniciar el 2022 aquesta actuació contra aquest entramat implicat en un frau intracomunitari d'IVA en operacions comercials, i van ser investigats per organització criminal i blanqueig de capitals amb ramificacions a Barcelona, Tarragona, altres punts de l’Estat i França.

Aquest dimarts i dimecres la Guàrdia Civil ha col·laborat en un auxili fiscal procedent de la delegació de la Fiscalia Europea a Portugal. Durant el desenvolupament d'aquesta acció coordinada s'han realitzat 206 escorcolls a Portugal, 13 a l’Estat espanyol i un a França, amb el resultat d'11 detencions i la confiscació de 43 vehicles i 120.000 euros al territori portuguès.

També s'ha intervingut nombrosa documentació tant en format físic com electrònic relacionada amb l'activitat il·lícita de les empreses implicades. Les actuacions dutes a terme a Espanya han estat liderades per la Fiscal Europea Delegada de Madrid, mitjançant el jutjat central d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional com a jutge de garanties.

Les investigacions han estat coordinades per la policia judicial de la Guàrdia Civil, i hi han participat també unitats de Madrid, Ourense, Valladolid, Salamanca, Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Tarragona, Pontevedra i Barcelona. La investigació ha estat declarada secreta, avui dia segueix oberta i no es descarta que hi hagi més implicats en algun dels tres països.

