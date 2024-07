Creen a Tarragona una associació d’afectats pels motors Puretech

Dos tarragonins han creat en poques setmanes una associació estatal d’afectats per una tipologia de motor de cotxes que ja aplega més de 6.000 socis. Sota el nom d’AFESTEL, clients perjudicats per la deficiència de la corretja de distribució dels motors Puretech estan treballant per a trobar una solució al problema.

Demà, afectats de Catalunya, Aragó i València es manifestaran al polígon les Gavarres. «Farem una marxa lenta des de les 10.30 h. Anirà des de la rotonda de la T-11 fins al parc Riu Clar i acabarà al polígon», explica Manuel Cerezuela, uns dels fundadors i coordinadors de l’entitat. La situació es va començar a originar el passat novembre.

«Se m’espatlla el motor i començo a buscar informació i vas trobant altres casos. Ens vam posar en contacte amb gent de tota Espanya i vam decidir engegar l’entitat», diu Cerezuela. La corretja de distribució en molts d’aquests casos porten la corretja banyada en oli i es va desfent ràpidament, alliberant partícules que es desplacen pel motor, provocant avaries.

Al Camp de Tarragona tenen una trentena de vehicles quantificats amb aquest problema. La primera trobada dels fundadors de l’associació es va fer a Madrid, on es van trobar amb un conegut influencer pèrit i mecànic, Ángel Gaitán, que acumula més de 4 milions de seguidors a les seves xarxes socials. «Hem fet ja gairebé 2.000 expedients a tot el país. Estem buscant arribar a acords amb les companyies, amb el suport d’una altra associació francesa», indica el coordinador.

Denúncies al setembre

Fins el moment, des de l’entitat expliquen que les negociacions no són fructíferes. «Si no es desencalla la situació a setembre començarem a presentar denúncies i arribarem fins on faci falta», expressa Cerezuela.

A més, el coordinador explica que la mobilització de demà a Tarragona no serà l’única. «Cada dues setmanes anirem fent rèpliques a altres províncies. Ens volem donar a conèixer i ajudar a tots aquells afectats», indica.