Un home ataca amb una crossa a motoristes després dels focs artificials a Tarragona

Aquest divendres un vídeo ha agafat molta viralitat després que alguns vianants gravessin un home gran atacant alguns motoristes amb una crossa.

En el vídeo es pot veure la cruïlla entre Pere Martell i l'avinguda Ramón y Cajal on després dels focs diverses motocicletes i vehicles motoritzats solen fer marxes fent sonar el clàxon i fent accelerades per fer sonar el motor, un fet que no va fer gràcia a un home d'edat avançada que va atacar diversos pilots amb una crossa.

Mentre que alguns motoristes recriminaven a l'home la seva actitud i inconsciència d'estar al mig de la calçada mentre que el semàfor de vianants era en vermell, l'home va atacar un conductor amb un cop amb la crossa.

Diversos veïns de la zona del nou l'eixample sud de Tarragona han denunciat aquesta pràctica de les motos després dels focs. Des de fa ja alguns anys és comú veure concentracions de diverses motocicletes i vehicles motoritzats per aquesta zona una vegada acabats als focs causant un fort soroll per la combinació dels clàxons i els motors.

Alguns també denuncien que es fan imprudències com conducció a velocitats per sobre els límits marcats o cavallets, causant inseguretat i malestar.

