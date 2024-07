VÍDEO: Denuncien incivisme al barri del Port de Tarragona

Els residents del barri de Port continuen expressant la seva creixent preocupació per l'augment de la inseguretat i l'incivisme a la zona, especialment al voltant del carrer Orosi.

Un veí ha fet arribar un vídeo a la redacció de Diari Més per il·lustrar la situació del barri. Les imatges enregistrades poden ferir sensibilitats i evidencia els límits preocupants als quals ha arribat la zona. En el vídeo es pot veure una parella mantenint relacions sexuals a plena llum del dia en un banc de la plaça que hi ha al carrer Pompeu Fabra. En les imatges es pot veure com una dona pràctica una fel·lació a un home i ambdós mantenen relacions sexuals sense penetració.

El mateix veí denuncia que la plaça esmentada, que hauria de ser un espai públic segur i agradable, s'ha convertit en un poliesportiu improvisat on es practiquen esports com el skate, el bàsquet, el futbol i, fins i tot, el vòlei platja, sovint sense respectar les necessitats de descans i tranquil·litat dels veïns.

A més, els residents denuncien que la plaça és freqüentada per persones que consumeixen marihuana i haixix, i que utilitzen qualsevol racó per fer les seves necessitats, agreujant així les condicions de salubritat i convivència a la zona. Aquestes activitats incíviques fan que la placeta sigui vista com un lloc degradat i inacceptable per a la vida diària dels veïns.

Els residents reclamen una intervenció urgent per part de les autoritats municipals per transformar aquesta plaça en un espai més adequat.

A més, demanen a la Guàrdia Urbana perquè incrementi la seva presència a la zona, especialment entre les 19:00 i les 22:00 hores, per identificar i prendre mesures contra les persones que infringeixen les normes de convivència.

