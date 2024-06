El barri del Port tindrà més policia per afrontar la inseguretat a la zona

S’incrementa la presència d’agents de la Guàrdia Urbana i es milloren les càmeres de seguretat al barri del Port per intentar posar fi a la situació d’inseguretat que es viu a la zona. Així ho han confirmat fonts municipals a Diari Més i ho va prometre l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una reunió amb un grup de representants dels veïns del barri que va tenir lloc dimarts, amb l’objectiu d’afrontar els problemes d’inseguretat que aquests denuncien fa anys.

Durant la reunió, Viñuales va donar resposta a una de les demandes més destacades: l’augment de la presència policial de proximitat a peu per posar fi a incidents que tenen lloc a la via pública com és el cas de baralles, consum i tràfic de drogues, robatoris i vandalisme entre d’altres.

No obstant això, els veïns consideren aquesta mesura insuficient. «Les patrulles són la punta de l’iceberg, volem molt més», va afirmar l’Ismael, portaveu de la Comissió de Seguretat del barri durant la trobada veïnal que va tenir lloc ahir per informar als residents sobre els resultats de la reunió amb l’alcalde. «Ha d’augmentar el nombre d’agents, però també necessitem comunicació per part de l’intendent amb els veïns del barri per poder conèixer l’estat de la situació», va afegir.

També va lamentar la manca de concreció per part de l’alcalde i l’intendent Cap de la Guàrdia Urbana, present també a la reunió. «No se’ns ha especificat el nombre d’agents ni els seus horaris. Amb unes quantes hores no és suficient, els necessitem les 24 hores», va denunciar.

És per això que la comissió també es va fer la petició de poder obtenir estadístiques de caràcter mensual sobre l’activitat de la Guàrdia Urbana a la zona, per així «mesurar si s’han realitzat suficients actuacions al barri». Aquesta demanda, segons afirmen, va ser acceptada per l’intendent.

Demandes sense resposta

Segons indiquen els veïns tant l’alcalde com l’intendent no es van mostrar receptius davant la petició d’instal·lar una petita comissaria de la Guàrdia Urbana al pati del recinte firal, que també actués com a centre d’informació turística, ja que consideren suficient l’increment de presència policial.

Una altra demanda sense resposta va ser la d’un nou local per l’associació de veïns, ja que fa anys que no disposen d’un, motiu pel qual reunions com la d’ahir o el passat 18 de juny es van haver de realitzar a les escales situades al costat del Palau de Congressos. Segons indiquen els veïns, l’alcalde va proposar un nou espai amb inversions futures, però cap alternativa immediata.

Tampoc es va accedir a habilitar l’ús dels ascensors del recinte firal per superar el desnivell de la part baixa. En canvi, les escales mecàniques passaran a funcionar durant les 24 hores del dia. Una altra queixa comuna entre els veïns és l’alta concentració de bars en la zona i la presència de dos locals de 24 hores, que asseguren, atrau persones conflictives i provoquen la falta de descans nocturn als residents. No obstant això, l’alcalde els va comunicar que mentre aquests establiments compleixin els requisits legals, no es podrà impedir la seva activitat.

Un mes de marge

Tot i la desconfiança dels veïns, aquests esperen que les mesures establertes tinguin efecte sobre la situació d’inseguretat, que es troba més greu que mai després que el passat 9 de juny un comerciant del barri patís una ganivetada a les costelles després de negar-se a vendre una beguda alcohòlica i posteriorment fos amenaçat per l’agressor després que aquest quedés en llibertat. La Comissió de Seguretat del barri tornarà a trobar-se amb l’alcalde i l’intendent per valorar les mesures que s’han posat en pràctica. Els veïns van prometre seguir lluitant i van afirmar que estan disposats a «tornar a sortir al carrer» si no se solucionen els seus problemes.

