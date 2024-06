L'Ajuntament de Tarragona estudiarà com pot prohibir els supermercats que obren les 24 hores

L'Ajuntament de Tarragona estudiarà la manera de legal de prohibir els supermercats que obren les 24 hores. Segons ha detectat la Guàrdia Urbana, aquests establiments serien un dels focus d'inseguretat i delinqüència, en especial a la zona dels carrers Orosi i Pere Martell.

Precisament per abordar els fets delictius que s'han produït les darreres setmanes a l'entorn del primer carrer i de la Part Baixa, aquest dijous s'ha celebrat una junta de portaveus on també hi ha participat el cos policial municipal.

Així, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un pla d'acció per reduir els delictes a l'entorn del carrer Orosi i en els primers quinze dies d'aplicació s'han fet 73 intervencions, entre detencions, identificacions i denúncies, entre altres.

