El passeig de les Palmeres serà l'escenari del primer festival Nomad a Tarragona

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa a l'Espai Turisme el primer Festival Nomad que se celebrarà a Tarragona de l’11 al 14 de juliol al Passeig de les Palmeres. El Nomad és un festival familiar. Disseny, gastronomia, moda, decoració, concerts, teatre, tallers, tecnologia i jocs infantils s’uneixen perquè qualsevol persona, de totes les edats, en pugui gaudir a prop de casa. El visitant hi trobarà música en directe en un entorn agradable per gaudir de la cultura, la gastronomia, i per comprar a petites marques recolzant les empreses locals i de proximitat.

El festival vol posar en valor el talent creatiu d'artistes emergents i de casa, en diferents disciplines com l'art, la música, la gastronomia, el disseny i l'artesania. Comptarà amb una dotzena d’espais gastronòmics i una vintena de de parades de disseny i artesania. En cas que els comerciants, restauradors i artistes locals vulguin participar es poden adreçar a https://www.nomadfestivalxperience.es/registro.php. A més, també hi haurà un espai per als més petits, el Petit Nomad, ja que el festival està pensat per a tots els públics.

Sinergia amb la VIA T

L’associació de comerciants la Via T de Tarragona i Nomad volen que el públic gaudeixi al màxim de la ciutat. Per això es farà una promoció. Escanejant un Codi QR i enviant el tiquet de compra a les botigues adherides a la Via T, s’entrarà en el sorteig d’entrades per al proper Nomad i per entrades dobles a la nova sala 4D Emotion d’Ocine les Gavarres.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha explicat que «els propers dies 11, 12, 13 i 14 de juliol el passeig de les Palmeres es convertirà en tota una festa destinada a tots els públics. El Festival Nomad és una revetlla mediterrània per gaudir-la amb tota la família. I, el més important, fem una crida a tots els comerços i restauradors de la ciutat perquè hi participin i s’uneixin a la festa. Amb aquesta iniciativa -que mai s’ha celebrat a Tarragona, però que ha parat amb èxit en una setantena de municipis- volem impulsar el comerç local i els negocis de proximitat». A més, ha destacat que «acollint aquest festival d’accés gratuït fem una aposta per unir una proposta cultural local amb el desenvolupament econòmic de les petites empreses de Tarragona».

El CEO del Festival Nomad, Dani Vicente, ha anunciat que «aquest serà el Nomad més associatiu de la història». Ha confessat que «per al consistori era clau generar economia circular i treballarem perquè així sigui». I ha afegit que «l’objectiu és generar moments de felicitat amb la família i amics i desconnectar de l’estrès. Ens encanta estar a Tarragona. Tocarem ferro i esperem navegar molts anys amb aquesta ciutat».

El Nomad Festival se celebra des de fa vuits anys i compta amb més d’un milió i mig de visitants acumulats.

