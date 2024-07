Consulta tota la programació del Festival Nomad de Tarragona 2024

El Passeig de les Palmeres de Tarragona acollirà, de l’11 al 14 de juliol el Nomad Festival. El Nomad és un festival familiar. Disseny, gastronomia, moda, decoració, concerts, teatre, tallers, tecnologia i jocs infantils s’uneixen perquè qualsevol persona, de totes les edats, en pugui gaudir a prop de casa. El visitant hi trobarà música en directe en un entorn agradable per gaudir de la cultura, la gastronomia, i per comprar a petites marques recolzant les empreses locals i de proximitat.

Consulta la programació completa d'equest festival a Diari Més:

Programació Musical:

Del 11 al 14 de Juliol podràs gaudir d'uns súper concerts per ballar com mai.

11 de juliol- All Covers, concert d'èxits dels 70 fins l'actualitat.. rock, pop internacional per fer-vos vibrar com mai!

12 de juliol- A les 22.00h no et pots perdre a Silver Monkeys banda de pop-rock de versions de grans èxits de sempre.

13 de juliol- El millor tribut a Estopa, amb Cacho a Cacho

14 de juliol- Concert a les 21h amb Marco Deíta, grup català de versions acústiques de cançons flamenques

Programació general Nomad Festival Tarragona

11 de juliol Dijous

17.00h- Obertura de Nomad

17.00 a 00.00h- Market de disseny emergent

18.30 A 21.00h- El gran Bingo Musical | Gaudeix cantant les teves cançons preferides mentre jugues. 75 cançons i un cartró amb cançons mítiques de tots els estils i èpoques. Aconseguiràs identificar-les totes?

18.30h- Contacontes | Llibreria La Capona

19.00h- Adelina i el país de les festes | Espectacle teatral

22.00h- Concert ALL COVERS. Viatge musical amb els èxits dels 70 fins l'actualitat.. rock, pop internacional per fer-vos vibrar!

12 de juliol Divendres

11.00h- Obertura de Nomad

11.00 a 00.00h- Market de disseny emergent

12.00h- Contacontes | Llibreria La Capona

18.30 A 21.00h- El gran Bingo Musical | Gaudeix cantant les teves cançons preferides mentre jugues. 75 cançons i un cartró amb cançons mítiques de tots els estils i èpoques. Aconseguiràs identificar-les totes?

18.30h- Contacontes | Llibreria La Capona

19.00h- La màquina dels contes | Teatre

22.00h- Concert Silver Monkeys, banda de pop-rock de versiones de grandes éxitos de siempre.

13 de juliol Dissabte

17.00h- Obertura de Nomad

17.00 a 21.00h- Market de disseny emergent

18.30 A 21.00h- El gran bingo Musical | Gaudeix cantant les teves cançons preferides mentre jugues. 75 cançons i un cartró amb cançons mítiques de tots els estils i èpoques. Aconseguiràs identificar-les totes?

18.30h- Contacontes | Llibreria La Capona

19.00h- Contes de pirates | Espectacle familiar de titelles

23.00h- Concert Tribut a ESTOPA amb Cacho a Cacho

14 de juliol Diumenge

17.00h- Obertura de Nomad

17.00 a 00.00h- Market de disseny emergent

18.30 A 21.00h- El Gran Bingo Musical | Gaudeix cantant les teves cançons preferides mentre jugues. 75 cançons i un cartró amb cançons mítiques de tots els estils i èpoques. Aconseguiràs identificar-les totes?

18.30h- Contacontes | Llibreria La Capona

18.30h- Explica'm una selva | Espectacle per a tota la familia

21.00h- Concert Marco Deíta. Cançons pròpies i versions en flamenc i rumba

