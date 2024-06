Torredembarra acollirà el primer Nomad Festival amb platja

Per primer cop, el Nomad Festival arriba a Torredembarra amb una ubicació privilegiada: a la platja. L’esdeveniment tindrà lloc a Cal Bofill durant cinc dies, del 24 al 28 de juliol, amb l’objectiu de celebrar uns dies plens de propostes gastronòmiques i culturals com concerts, espectacles, mercat, jocs i «foodtrucks».

El Nomad Festival de Torredembarra adoptarà un format híbrid, amb un 80% de l'espai d'accés lliure, on els visitants podran gaudir de «foodtrucks», un mercat, una àrea infantil, un escenari a la platja i «chill outs». L'altre 20% de l'espai serà cobert i requerirà entrada (4 euros anticipada i 8 euros a taquilla), on s'oferirà una programació molt especial.

La música serà protagonista cada dia a partir de les 16 h a la platja, amb actuacions ininterrompudes fins a les 22 h. Cada nit, la música continuarà fins la 1 h, excepte divendres i dissabte que s’allargarà fins les 2 h. La programació familiar inclourà espectacles diaris, a les 19 h, a la zona coberta i una àrea infantil oberta de les 18 h fins a les 21 h.

Pel que fa al mercat, comptarà amb 30 expositors artesans i petits emprenedors, i hi haurà 12 «foodtrucks» oferint una variada oferta gastronòmica.

Aquest matí ha tingut lloc l’acte de presentació del Nomad. L’alcalde, Vale Pino, ha ressaltat l’esforç que du a terme l’Ajuntament per organitzar activitats dirigides al turisme familiar i, en aquesta ocasió, apostant per noves tendències.

Al seu torn, la regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha anat desgranant les característiques del Nomad Festival Torredembarra, tot destacant la seva ubicació excepcional davant del mar, que vagi dirigit a públic de totes les edats i el seu format híbrid amb un 80 % de l’espai d’accés gratuït. També ha agraït la participació de dues «foodtrucks» torrenques: Pepito Bravo i Ristretto, i a l’emprenedora local Gemma Porta (El Meu Taller).

Dani Vicente, soci fundador i CEO de Nomad Festival, destaca: «Mai un Nomad havia sigut tan a prop de la platja. Això és un mar de possibilitats. L’Ajuntament ens ha facilitat un espai únic i l’equip estem treballant de valent per sorprendre a la nostra comunitat i enamorar el públic que encara no ens coneix per repetir l’any vinent. Portem més de 80 poblacions catalanes visitades durant vuit anys i l’oportunitat que ens brinda Torredembarra en disposar d’aquest entorn em fa assolir uns dels objectius de quan vam començar».

