Adjudiquen les obres del carril bici que connectarà el Miracle amb la Savinosa

L’obra de creació d’un carril bicicleta segregat des de la platja del Miracle fins a la rotonda de la Savinosa, de 1.705 metres de longitud, s’ha adjudicat a Tecnologia de Firmes S.A per un valor de 269.684,80 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 4 mesos.

El conseller d’Urbanisme Nacho García ha destacat que «amb aquesta obra aconseguim enllaçar el Port Esportiu amb la rotonda de la Savinosa, unint els dos trams de carril bicicleta ja existents. A més, ens permetrà connectar amb el carril bici de la N340 cap a Llevant que farà l’Estat a canvi de la cessió de carreteres. Una oportunitat per recórrer el litoral de manera sostenible».

Les obres d’aquest projecte inclouen la demolició i moviment de terres amb l’enderroc parcial de voreres i calçada així com l’esborrat de la senyalització horitzontal existent. També està previst la substitució de la pavimentació i la incorporació de mobiliari urbà i guals. El projecte també contempla la nova senyalització i xarxa semafòrica així com l’enjardinament i reg en alguns espais.

Projecte finançat amb fons Next Generation

Les obres d’aquest carril bici formen part de les accions del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació «Tarragona, entre el blau i el verd», un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que aposta per un turisme verd i sostenible, per una millora de l’eficiència energètica, per la transició digital i per la competitivitat en el camí per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’adequació turística dels recursos naturals del litoral, la pacificació del trànsit al barri del Serrallo o la millora de la il·luminació i la reducció de residus al front marítim són alguns dels eixos que ajudaran Tarragona a diversificar l’oferta, ampliar els espais visitables i desestacionalitzar la demanda.

Et pot interessar: