Les notes d'un influencer de viatges a Tarragona: «Això està fatal per aparcar»

L'influencer de viatges Jordi O'Riordan, amb més d'un milió de seguidors a TikTok, va visitar Tarragona fa uns dies en el marc de la seva sèrie per posar nota a les 50 capitals de província d'Espanya. «Això està fatal per a aparcar, tot són zones verdes, blaves, taronges...», diu O'Riordan només començar el vídeo.

Durant el seu dia a la ciutat va visitar monuments com el Circ o l'Amfiteatre i va destacar la bellesa del nucli antic de la ciutat. «Em recorda a Roma, a cada cantonada et trobes restes amb més de 2.000 anys d'antiguitat», expressa en el vídeo.

Els monuments i el bon estat de conservació de la ciutat és un dels factors que més agrada a l'influencer, que posa bona nota al patrimoni –un 9– i a la bellesa –un 8–. Per contra, és molt crític amb l'aparcament, i la seva nota és d'un 4 sobre 10.

El menjar, un notable

Durant la seva visita, l'influencer explica que «és difícil trobar un lloc per menjar, és dimarts i tot el que veig és per a 'guiris'». Finalment, a la plaça del Fòrum troba un clàssic com El Tòful, on dina un menú de 12 euros. «És cuina tradicional i està bastant bo», diu. Hi posa un 7 sobre 10 de nota, que puja fins al 7,5 després de visitar un altre local emblemàtic com els Vins i Licors Jové.

Un «5» en ambient per culpa del turisme

Al final del vídeo, després de destacar que «hi ha molt bona gent a la ciutat», l'influencer critica que «hi ha massa turista en proporció a la gent local». Per aquest motiu, Jordi O'Riordan posa un 5 sobre 10 en ambient.

«Per tot plegat, crec que és una bona ciutat per visitar, però no se si per viure-hi», acaba dient l'influencer, que posa de mitjana un 6,7 sobre 10 a la ciutat.

