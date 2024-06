Descobreix 10 de les millors platges de la província de Tarragona

La província de Tarragona acull algunes de les platges més espectaculars de tot l'Estat. A mesura que l’estiu assoleix el seu punt àlgid, tant locals com turistes busquen els millors llocs per a disfrutar del sol i el mar als racons més especials de la Costa Daurada. Aquí presentem una llista de deu de les millors platges de la província de Tarragona, cada una oferint una experiència única.

Platja de l’Arrabassada (Tarragona)

Situada a prop del centre de Tarragona, aquesta platja és ideal per a famílies gràcies a la seva sorra fina i aigües tranquil·les. Amb fàcil accés a serveis i restaurants, és perfecta per a un dia complet de diversió sota el sol.

Imatge de la platja Arrabassada de Tarragona.Costa Daurada

Platja de Coma-ruga (El Vendrell)

Coneguda per la seva àmplia extensió de sorra daurada i les seves aigües termals naturals, Coma-ruga és una destinació ideal per a aquells que busquen relaxació i benestar. Les instal·lacions esportives i recreatives també la fan popular entre els més actius.

Imatge de la platja de Comarruga.Wikipedia

Platja de la Punta d'en Guineu (Roda de Berà)

La Platja de la Punta d’en Guineu a Roda de Berà és un racó idíl·lic, caracteritzat per la seva sorra daurada i aigües cristal·lines. Aquest enclavament ofereix un ambient tranquil i relaxat, ideal per a famílies. La platja està ben equipada amb serveis bàsics. La seua proximitat a l’emblemàtic Roc de Sant Gaietà afegeix un toc cultural i històric a la visita.

Imatge de la Platja de la Punta de la Guineu amb Roca de Sant Gaietà de fons.Wikipedia

Platja del Miracle (Tarragona)

La Platja del Miracle, situada al cor de Tarragona, s’estén al llarg de la costa urbana oferint una barreja perfecta de ciutat i mar. Amb la seva sorra daurada i aigües tranquil·les, és ideal per a un dia de relax sota el sol. La platja està ben equipada amb tots els serveis necessari. La seva proximitat a l’emblemàtic amfiteatre romà i al port esportiu afegeix un atractiu cultural i recreatiu únic.

Imatge aèria de la Platja del Miracle.The Hungry Travellers

Platja de Cap Roig (L’Ampolla)

Envoltada de penya-segats rojos i pinedes, Cap Roig és una de les platges més pintoresques de la província. Les seves aigües tranquil·les i la seva sorra fina la fan ideal per a famílies i amants de la naturalesa.

Imatge de la Platja Cap-Roig a l'Ampolla.Minube

Platja de la Llosa (Cambrils)

Aquesta platja és perfecta per a aquells que busquen comoditat i serveis, sense renunciar a la bellesa natural. Les seves aigües poc profundes i les seves instal·lacions fan d’ella una destinació favorita per a famílies amb nens petits.

Imatge de la Platja de la Llosa de Cambrils.Cambrils Turisme

Platja de Calafell

Amb el seu passeig marítim ple de restaurants i bars, Calafell combina la bellesa d’una platja àmplia i neteja amb l’animada vida social i nocturna. És un lloc ideal tant per al descans diürn com per a l’entreteniment nocturn.

Imatge de la Platja de Calfell.Ajuntament de Calafell

Platja d'Altafulla

La Platja d’Altafulla es caracteritza per la seva extensa franja de sorra daurada i aigües clares i tranquil·les. Envoltada de pintoresques cases blanques i xiringuitos, ofereix un ambient acollidor i familiar. El seu entorn natural i la proximitat al castell de Tamarit aporten un toc històric i paisatgístic.

Imatge de la platja d'Altafulla.Altafulla Mar Hotel

Platja de Torredembarra

La Platja de Torredembarra és una de les joies de la Costa Daurada, destacada per la seva extensa franja de sorra fina i daurada i les seves aigües cristal·lines. Aquesta destinació és perfecta per a famílies i amants dels esports aquàtics, gràcies a les seves instal·lacions ben mantingudes i una àmplia oferta d’activitats. El seu passeig marítim afegeix un vibrant ambient costaner.

Imatge de la platja de Torredembarra.Turisme Torredembarra

Platja de la Punta del Fangar (Deltebre)

Ubicada al Parc Natural del Delta de l’Ebre, aquesta platja es caracteritza pel seu paisatge desèrtic i les seves dunes. És un lloc perfecte per als qui busquen escapar de les multituds i disfrutar de la naturalesa en el seu estat més pur.

Imatge de la Punta del Fangar de Deltebre.Escapada amb nens

Aquestes platges no només destaquen per la seva bellesa i serveis, sinó també per la diversitat d’activitats que ofereixen, des d’esports aquàtics fins senderisme i exploració històrica. Aquest estiu, la província de Tarragona es reafirma com una de les destinacions de platja més atractives de l'Estat.

Et pot interessar: