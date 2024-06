Tarragona és una «joia turística» segons el prestigiós diari The Times

En un article recent, el prestigiós diari britànic The Times ha destacat la ciutat Tarragona com una destinació turística de primer nivell, descrivint-la com una «joia turística» i una «encantadora ciutat costanera» que pot competir, de tu a tu, amb la ciutat de Barcelona.

Així doncs, l'article posa en valor el ric llegat romà que ofereix Tarragona i la seva ubicació privilegiada, a només una hora de la capital catalana. Així doncs, la periodista Marianna Hunt es pregunta el motiu pel qual la ciutat tarragonina no és més coneguda entre els britànics i la presenta com una «alternativa assequible» a Barcelona.

Tarragona, una destinació perfecta

A Tarragona, la periodista de The Times va trobar la destinació «perfecta». Hunt va quedar fascinada pel Circ i l'Amfiteatre, i ha ressaltat que, segons el guia local, «la història romana està completament entrellaçada amb la vida diària». En el seu reportatge, explica que ja havia visitat Barcelona i buscava una ciutat similar però sense «les multituds, la comercialització i l'impost turístic en constant augment».

Hunt, que també ha visitat Reus i el Priorat, ha destacat que la ciutat té «la seva pròpia versió de La Rambla, la Rambla Nova, vorejada de fonts, que s'estén fins al Mediterrani», i es va quedar encantada amb el Mercat Central, així com de la gastronomia, les platges daurades i els comerços amb vestigis romans, com una llibreria i una pizzeria que va visitar.

Així doncs, The Times convida als viatgers a descobrir Tarragona, una joia amagada que combina història, cultura, bellesa costanera i assequibilitat. Aquesta recomanació col·loca a Tarragona en el mapa com una destinació imprescindible a Catalunya, oferint així una alternativa encantadora i més assequible a la bulliciosa Barcelona.

