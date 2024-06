L’AV Tarragona Centre, en contra del nou horari de les terrasses

El primer esborrany que ha presentat el govern tarragoní de la futura ordenança de terrasses no acaba de convèncer l’Associació de Veïns (AV) Tarragona Centre. L’aspecte que més molesta l’entitat és l’endarreriment de l’hora màxima de tancament fins a les dues de la matinada, ja que limitarà «les hores de son i el descans veïnal». A més, temen que pugui ser una estratègia per «fer fora» els residents que viuen a la zona de la plaça Corsini o Verdaguer per «acabar omplint el centre de pisos turístics».

En un comunicat que han emès per xarxes, l’associació exposa que s’hauria de fer «compatible» l’activitat dels bars amb el descans dels residents de la zona, «escoltant a totes les parts implicades». I és que denuncien que aquesta primera proposta s’ha redactat «sense tenir en compte el punt de vista del veïnat». Tampoc entenen que l’equip de govern no els hagi fet arribar el document, al qual han accedit gràcies a alguns partits de l’oposició. «Aquests fets ens donen a entendre que el consistori pretén deixar al marge l’opinió dels veïns de la zona centre i només creu convenient tenir en consideració les opinions del teixit econòmic», lamenten.

L’associació veïnal ha mostrat la seva preocupació per alguns punts de l’ordenança com el de l’article 3, exposa que «quan un determinat espai no es doni la totalitat de les condicions mínimes exigides, es podrà autoritzar excepcionalment una ocupació que, degudament valorada pels tècnics, aporti un valor afegit». L’entitat creu que aquest paràgraf «pot portar a tractes de favor i poca uniformitat en el criteri a l’hora de permetre o no instal·lar terrasses». Per això, demanen que «es retiri o es detallin els criteris pels quals un establiment pot rebre una autorització excepcional».

D’altra banda, creuen que és «insuficient» l’espai que es destina als bancs, sobretot a la Rambla Nova. «En cap cas les terrasses han de molestar l’accés natural al lloc de descans públic que hi ha al carrer», afirmen. Igualment, critiquen l’espai disponible per als transeünts: «Un cop més, es prioritza l’activitat econòmica en lloc de les necessitats i interessos dels vianants».

Limitar l’espai dels bars

Per tots aquests motius, creuen que s’hauria de modificar la proposta presentada el govern municipal i fer compatible l’activitat dels bars amb el descans dels veïns, escoltant l’opinió dels tarragonins afectats «La nostra aposta és limitar l’espai de les terrasses de bar a la zona urbana de la ciutat», apunten des de l’AV Tarragona Centre, que insta a «donar facilitats als bars perquè s’ubiquin en zones no residencials com el Port Esportiu o la platja». Així, podrien obrir fins més tard sense crear molèsties al veïnat.

D’altra banda, l’entitat adverteix que «l’aposta indiscriminada per un turisme massiu acabarà convertint Tarragona en una ciutat incòmoda per als que hi residim els 365 dies de l’any».

Et pot interessar: