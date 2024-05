Descobreix les alteracions al trànsit que provocarà la manifestació de pagesos al centre de Tarragona aquest dijous

Aquest dijous, 9 de maig, hi ha prevista una concentració de tractors a la plaça Imperial Tàrraco, davant de la Subdelegació del Govern. L'acció, convocada pel sindicat agrari ASAJA, comportarà alteracions a la circulació habitual al centre de la ciutat.

L'arribada dels vehicles, fins a un centenar de tractors, està prevista a les 9 h per dues de les principals vies d'accés a la ciutat: N-240 i T-11. La previsió és que la presència dels manifestants obligui a tallar la circulació a la plaça Imperial Tàrraco fins al vespre.

La Guàrdia Urbana ha preparat un ampli dispositiu, en horari de matí i tarda, de tal manera que es tanqui l'accés a la plaça des dels carrers d'entrada (rambla Nova, av. Marquès de Montoliu, av. Andorra, rambla Lluís Companys, av. Prat de la Riba). Amb l’ajuda de tanques, els agents promouran els desviaments de trànsit oportuns i facilitaran itineraris alternatius als conductors afectats.

La Guàrdia Urbana aconsella que, en la mesura del possible, s'eviti utilitzar el vehicle privat. Si els desplaçaments són indispensables, s'aconsella que els accessos a la ciutat siguin per l'autovia A7, per la T11 (pont de Santa Tecla), la via Augusta i l’avinguda Ramón y Cajal.

Et pot interessar: