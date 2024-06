La primera proposta d’ordenança de terrasses permet obrir fins a les 2 h a les places de la Part Alta

Les places de la Part Alta podran obrir fins a les 2 h de la matinada de dijous a dissabte. L’Ajuntament de Tarragona fa sis anys que treballa internament per a crear una ordenança de terrasses que reguli el sector a tota la ciutat. Ara, el govern municipal ha presentat el primer esborrany de la futura regulació, que haurà d’aprovar-se al consell plenari.

«Volem una ordenança viva, que s’ajusti a les necessitats del carrer i no quedi obsoleta en pocs anys», va explicar ahir Montse Adan, consellera de Comerç. El document de proposta gira entorn tres eixos clau: els horaris, l’incompliment i el mobiliari. Primer, l’horari de tancament de les terrasses a tota la ciutat serà a les 00 h, de diumenge a dijous. La resta de dies, i els festius i vigílies de festius, serà a l’01 h. A l’estiu, s’allargarà fins a les 02 h.

En canvi, el règim especial que tenia fins ara la plaça de la Font també el tindrà l’Illa Corsini, així com a la plaça del Fòrum, la del Rei i el tram inicial de la rambla Nova. De diumenge a dimecres tancaran a l’01 h i de dijous a dissabtes a les 02 h. «Així, volem descongestionar els espais. Aquest règim diferent es va arribar a contemplar estendre-ho a tota la ciutat, però els tècnics ho van rebutjar», va indicar la consellera.

Segon, la Guàrdia Urbana crearà un règim sancionador específic per les terrasses, amb diferents tipus de multes. «També es planteja que si un local reincideix a l’hora de trencar la norma se li retiri una temporada el permís de terrasses», va exposar Adan. El document final del cos de seguretat es coneixerà en els pròxims dies.

Per últim, la proposta de l’executiu municipal no contempla permetre sostres rígids i estructures grans i fixes. «Volem optar per materials mòbils, més lleugers, que es puguin retirar fàcilment i no ocupin tant espai», va indicar la consellera. En aquesta línia, no es permetrà publicitat aliena a l’establiment a les terrasses i es regularan les dimensions. «Per exemple, les pissarres hauran d’estar dintre de la zona del local i hauran d’estar autoritzades prèviament», va asseverar Adan.

La consellera també va anunciar que les terrasses s’exclouran de les coques centrals de la rambla Nova, menys al tram del Balcó, i al carrer Major, carrer d’en Canyelles i al carrer Unió. «Volem que siguin espais especials per a fomentar el comerç local», va concloure Adan.