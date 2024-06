L’Arquebisbat limita la durada i el nombre de mandats dels càrrecs de les associacions i fundacions canòniques

L'Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i Barnusell, ha promulgat un decret per regular la durada i el nombre de mandats dels càrrecs de les associacions i fundacions canòniques, públiques i privades.

Les principals novetats del decret són la limitació de la durada d’un mandat a un màxim de quatre anys i la limitació a l’exercici de dos mandats, és a dir a 8 anys, a una mateixa persona.

El decret també recull, que en els casos en que aquestes limitacions ja hagin estat superades, s’hauran de convocar noves eleccions en el termini de sis mesos. Aquesta decisió afectarà als nomenaments fets a proposta dels òrgans competents i als de designació directa de l’Arquebisbe.

Finalment el decret també recull que totes les fundacions i associacions canòniques, tan públiques com privades, hauran d’adaptar els estatuts a aquesta normativa.

Situació de la Sang

Aquest nou decret podria desecallar la situació de la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Tarragona que viu una crisi interna des del passat desembre, quan dotze seglars de la junta directiva van dimitir en bloc, mostrant el seu rebuig vers la direcció de mossèn Queraltó, prefecte de la congregació.

El conflicte el va desembocar el canvi de nom de canvi de nom de l’església de Natzaret l’any 2018. Aquell any, la seu canònica va passar a ser copropietat de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat.

La part denunciant, formada per un grup de congregants, argumenta que el canvi de nom de la propietat no es va fer correctament i va interposar una denúncia contra la direcció de l’entitat, capitanejada per mossèn Queraltó i per contra la priora de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, Maria Dolores Nolla, per falsificació de documents públics.

La direcció de la Sang va acordar fer una esmena a l’error en el registre de la propietat de l’any 1987 i va incloure a la Soledat al registre. Els denunciants argumenten que els títols d’adquisició de la seu són previs i que, llavors, la Soledat no existia. La Justícia haurà de dirimir si hi va haver delicte o no. La direcció defensa que el tràmit es va fer correctament. El 10 de desembre començarà el judici.

