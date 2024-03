Admeten la demanda civil contra mossèn Queraltó i la priora

La Justícia ha admès a tràmit la demanda civil d’un grup de congregants de la Sang contra mossèn Queraltó i contra la priora de la Soledat, Maria Dolores Nolla. «Estem satisfets perquè el procés jurídic avança a bon ritme», exposen els denunciants. El grup de congregants exposen que s’hauria comès falsificació documental a l’hora de fer el canvi de nom de l’església de Natzaret l’any 2018.

D’aquesta forma, la Congregació de la Sang té un termini de 20 dies per a donar resposta al requeriment judicial. En aquest escenari, una desena de congregants, que no participen en la denúncia, han presentat un escrit a l’Arquebisbat de Tarragona per a demanar la convocatòria d’una junta general per a decidir què es respondrà. Aquests congregants veuen incoherent que qui dirigeixi la rèplica fos la direcció actual, amb mossèn Queraltó al capdavant, qui seria el presumpte infractor.

Impugnació d’assemblea

A part, els mateixos membres de l’entitat han presentat un altre document davant la diòcesi per a impugnar l’última assemblea general de la congregació, celebrada a principis de febrer. Els congregants exposen que no es va convocar tots els membres de l’entitat, al només enviar la convocatòria per correu electrònic i no per correu postal, com s’ha fet habitualment. La direcció de la Sang va admetre «l’error» i va prometre que no es repetiria. Tot i això, els autors de l’escrit creuen que s’hauria deixat sense convocar a 140 congregants. En canvi, el sotsprefecte va assegurar que eren molts menys.