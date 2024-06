L’Ajuntament de Tarragona estudiarà si existeix una via legal per prohibir els supermercats 24 hores a la ciutat. El consistori considera que la presència d’aquest tipus d’establiments és un dels motius de la proliferació d’actes incívics i delictius, sobretot per la venda de begudes alcohòliques fora de l’horari permès. És a dir, més enllà de les deu de la nit. Ahir, es va celebrar una Junta de Portaveus per tractar temes de seguretat, arran dels darrers incidents que s’han produït al carrer Orosi, a la Part Baixa. Un cop finalitzada la reunió, l’alcalde, Rubén Viñuales, va explicar que els grups municipals van acordar «de forma unànime» explorar la legalitat de prohibir les botigues que obren les 24 hores del dia.

El batlle indicava que, des del dia 13 —quatre dies després que un comerciant del carrer Orosi fos apunyalat—, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un pla d’acció per «reduir les conductes incíviques, el petit tràfic d’estupefaents i altres fets delictius». Aquest combina el patrullatge intensificat, la vigilància tecnològica amb drons, el control administratiu i la investigació encoberta amb agents de paisà. L’intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez, assenyalava que hi participen totes les divisions de la policia local i que s’està treballant de forma conjunta amb els Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, apuntava que, aquestes setmanes, s’han realitzat 73 intervencions, que inclouen identificacions, denúncies per l’incompliment de les ordenances municipals, per tinença d’armes, per consumir estupefaents o per alterar l’ordre públic. Tanmateix, s’han efectuat tres detencions: la primera per lesions greus —l’apunyalament— i la segona per una ordre judicial en vigor. Justament ahir a la tarda, es va produir la tercera. Els Mossos i la Guàrdia Urbana van detenir al carrer Orosi un home de 22 anys per agredir-ne un altre amb un ganivet de grans dimensions al barri de Sant Pere i Sant Pau el passat dimarts. L’agressor va ser interceptat mentre conduïa un vehicle, on es van intervenir dues armes blanques, un projectil d’una arma de guerra i diversos grams de marihuana.

Contacte amb els veïns

El pla d’acció de la Guàrdia Urbana constarà de dues fases. La primera acabarà a mitjan juliol, quan el cos policial tornarà a reunir-se amb els veïns per fer un retorn de tota la informació recopilada i les noves mesures que es poden adoptar de cara a la segona fase. L’alcalde i l’intendent ja es van trobar dimarts amb els residents del carrer Orosi, en el que es van fer «aportacions constructives», deia Viñuales.

El batlle va assenyalar que s’han fet inspeccions en tots els establiments de la zona i que gairebé en totes les actuacions policials, s’han detectat «seriosos indicis d’incompliments de la normativa». De fet, ja han sancionat alguns comerços, «especialment per la venda d’alcohol després de les 22 hores». Més enllà d’aquesta mesura, també s’han millorat les càmeres de videovigilància existents i s’està estudiant on col·locar-ne de noves. Així mateix, es preveu millorar la il·luminació a la zona.

