Viñuales diu que està «tranquil» tot i els «indicis» que apunten que té el telèfon intervingut

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat aquest dijous que està «tranquil», tot i que ha afirmat que hi ha «indicis» que apunten que té el telèfon intervingut.

La informació es va publicar fa uns dies i afectava en primera instància una treballadora municipal encarregada del nou contracte de la brossa, que hauria estat víctima d'espionatge. Davant les sospites que el batlle també pogués ser objecte d'aquests fets, es va fer una prova pericial del seu telèfon.

«La primera prova deia que hi havia indicis i instava a fer-ne una segona» ha recordat l'alcalde. Aquest segon anàlisi el farà la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra, que «aquesta setmana» recollirà el telèfon de Viñuales.

«Tranquil hi vaig perquè no hi ha millor coixí que una consciència tranquil·la. Però si crec del cert que algú pot veure si li escric un 'hola', no li puc assegurar», ha comentat. Segons s'ha explicat des del consistori, Viñuales és coneixedor que pot tenir el telèfon intervingut des del mes de març.

Et pot interessar: