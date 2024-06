Tarragona engega un procés participatiu per elaborar el pla d'acció contra el soroll

L’Ajuntament de Tarragona obre un procés participatiu previ a l’elaboració del Pla d’Acció contra el Soroll (2024-2029) a través del portal de participació ciutadana participa.tarragona.cat.

Els mapes de soroll i els plans són instruments per a la gestió ambiental del soroll. Segons ha explicat el conseller de Territori, Nacho García, «la gestió ambiental del soroll té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i millora de la qualitat acústica del territori»

Dins el marc legal actual, les aglomeracions de més de 100.000 habitants han d’elaborar mapes estratègics de soroll amb la finalitat d’avaluar l’exposició de la població al soroll que prové de diferents fonts en una zona determinada. En base a aquests indicadors, les aglomeracions han d’elaborar uns plans d’acció per a la millora i la recuperació de la qualitat acústica allà on sigui necessari i per a mantenir la qualitat de l’entorn acústic allà on els resultats ja siguin satisfactoris.

De forma específica, els plans d’acció són instruments per a la preservació, la recuperació i la millora de la qualitat acústica i que tenen, entre d’altres, els objectius d’afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en les zones corresponents, determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que se superin els objectius de qualitat acústica i protegir les zones tranquil·les.

El municipi de Tarragona, junt amb el municipi de La Canonja, formen l’aglomeració del Tarragonès, amb una extensió total de 65,20 km2 i una població de 144.251 habitants (dades IDESCAT 2023). El passat mes de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya( DOGC) l’anunci pel qual se sotmet a informació pública el Mapa estratègic de soroll de l’Aglomeració del Tarragonès, constituïda pels municipis de Tarragona i la Canonja,

Es preveu que durant els propers mesos sigui aprovat el mapa estratègic per part de la Generalitat de Catalunya. En paral·lel a aquest tràmit, l’Ajuntament de Tarragona està iniciant els treballs per a l’elaboració del Pla d’Acció associat al Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració del Tarragonès.

Et pot interessar: