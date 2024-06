Els veïns de la Part Baixa de Tarragona demanen una comissaria al pati del recinte firal

150 veïns del barri del Port es van reunir el dimecres per tractar i protestar contra els «històrics» problemes de seguretat que pateix aquesta zona. La trobada, que estava prevista als baixos del Centre Aragonès del carrer Pau del Protectorat, va haver de ser desplaçada a l’exterior, degut a l’alta afluència de residents. Aquests volen posar fi a la situació «perillosa, preocupant i persistent» que viu el barri. El darrer incident va tenir lloc el passat 10 de juny, quan un comerciant del carrer Orosi va patir una ganivetada a les costelles. L’agressor va ser detingut, però segons indiquen els veïns, l’endemà ja es trobava en llibertat i va tornar a l’establiment, «de forma amenaçant i provocativa».

«Tenim problemes de tota mena: venda de drogues, robatoris, violència, soroll, assatjaments... Tenim una aglomeració de persones conflictives. El que no pot ser és que es concentrin tants serveis socials en un mateix espai. S’està creant un gueto», explica l’Albert Font, veí del barri que va assistir a la trobada del passat dimecres. «El barri necessita més presència policial, i que no sigui estàtica, sinó que passegin pels carrers i s’impliquin en la ciutadania. De vegades s’aturen un moment, però en l’instant que marxen els conflictes continuen. Els infractors tenen un sentiment d’impunitat, ja ni s’amaguen, perquè gairebé no reben conseqüències», afirma Font. «L’ única mesura que han executat per evitar les concentracions és la retirada dels bancs, però ara es reuneixen als bars», afegeix. Els veïns també demanen la instal·lació de càmeres de seguretat i una petita comissaria de la Guàrdia Urbana al pati del recinte firal.

A més, Font assegura que existeix un sentiment general de «deixadesa» entre els residents per part de l’Ajuntament. «La remodelació va ser decisió de l’equip de govern anterior, però aquest ho ha executat i s’ha penjat medalla. Però ha netejat únicament el continent i no el contingut», explica Font. No obstant això, sí troben necessària una dignificació dels carrers, ja que consideren que el manteniment actual és insuficient, i «la brutícia crida a més brutícia». «Els carrers són foscos, les façanes cauen a trossos... Fa vergonya aliena que això sigui el primer que es trobin molts turistes en arribar. Donem una imatge terrible com a ciutat», lamenta Font. A més, remarca que actualment els veïns no compten amb cap local on reunir-se, ja que fa anys que l’edifici on es trobava la seu va patir un esfondrament.

Els veïns han convocat una nova trobada el dimecres vinent al carrer Orosi, i no descarten organitzar-ne més en el futur. A més, han elaborat una acta de la trobada amb la intenció d’entregar el document durant la sessió del Consell Plenari que tindrà lloc avui a l’Ajuntament.

