Els grups municipals es reuniran demà per abordar el problema de la inseguretat a Tarragona

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha convocat una Junta de Portaveus aquest dijous amb els grups de l’oposició per abordar el problema d’inseguretat que es viu a la ciutat. En aquesta trobada, es posarà el focus en el carrer Orosi, a la Part Baixa, on els veïns es troben en peu de guerra després que un comerciant fos apunyalat el passat 9 de juny per negar-se a vendre una beguda alcohòlica. En els darrers anys, els residents de la zona han hagut d’aguantar episodis d’incivisme i violència, amb robatoris, venda de drogues o agressions, entre altres.

Farts d’aquesta situació, uns 150 veïns es van reunir a l’exterior del Centre Aragonès la setmana passada per protestar contra aquests històrics problemes que pateix el barri. Ahir, el govern municipal va organitzar una trobada amb els residents del carrer Orosi per «escoltar les seves inquietuds», segons fonts municipals. L’executiu socialista va aprofitar també per «explicar les diverses accions que s’estan duent a terme des de la Guàrdia Urbana, com el dispositiu especial que està en marxa des de fa dues setmanes o la millora de les càmeres de seguretat a la zona». Demà, se celebrarà una nova reunió. En aquest cas, serà amb els grups municipals de l’oposició i tindrà lloc a partir de les 12.30 hores: «Va ser un compromís que va prendre l’equip de govern a l’anterior Junta de Portaveus».

Els partits abordaran les demandes del veïnat, que ha denunciat en diverses ocasions la preocupant i perillosa situació que viuen al barri. Tal com van explicar a aquest mitjà, hi ha una «aglomeració de persones conflictives». Així, han demanat al consistori que aporti mesures urgents com l’increment de la presència policial al carrer, la instal·lació de càmeres de videovigilància al carrer Orosi i la creació d’una petita comissaria de la Guàrdia Urbana al pati del Palau Firal.

Un juny negre

Tot i que la junta de demà se centrarà principalment en els incidents que s’estan produint al carrer Orosi, el cert és que els problemes d’inseguretat es pateixen també a altres punts de la ciutat. Tarragona ha registrat almenys cinc episodis violents amb arma blanca en un juny negre, que encara no ha acabat. El primer d’aquests es va viure el 3 de juny al barri de Sant Pere i Sant Pau, on un home va matar la seva mare amb un ganivet al bloc Sant Maties.

Cinc dies després, la Guàrdia Urbana va detenir un home que va agredir una persona amb un ganivet, tallant-li la cara i causant-li ferides importants, a l’avinguda Catalunya. L’autor dels fets va fugir corrents i, hores més tard, va cometre un robatori violent a una menor a la plaça Anselm Clavé fent ús de la mateixa arma blanca per intimidar la víctima. Un cop va entrar a la presó, va atacar a tres funcionaris amb una barra de ferro.

El 9 de juny, es va produir l’apunyalament al carrer Orosi, on un comerciant va patir una ganivetada a les costelles. Durant el pont de Sant Joan, es van viure nous episodis violents. El dia 22, un noi de 27 anys va agredir amb arma blanca a una persona per l’esquena, mentre que, en la matinada del 23, els Mossos van detenir un home que va intentar assassinar la seva parella i va atacar els agents armat amb un ganivet. La nit següent, un home va apunyalar-ne un altre a la sortida d’una discoteca, al carrer Estanislau Figueres.

