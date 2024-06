Mercats contractarà un servei extern per prevenir riscos penals

Mercats de Tarragona contractarà un expert en compliment normatiu penal, que donarà suport a l’actual l’Òrgan de Vigilància i Control (OVC) de l’empresa municipal, el qual està conformat únicament pel gerent. Aquesta nova figura haurà de garantir que no s’incompleixi cap normativa o requisit legal durant els processos organitzatius o empresarials que es duguin a terme. Entre les seves funcions, s’inclou el «servei d’assessorament, revisió i manteniment d’un programa de prevenció i vigilància de riscos penals», així com del «pla de mesures antifrau i del sistema intern d’informació».

Així s’exposa en el plec de condicions publicat per Mercats de Tarragona, que el passat 11 de juny va iniciar un concurs públic per contractar aquest servei extern d’un expert en matèria penal. Aquesta nit finalitzarà el termini per poder presentar ofertes. El pressupost base de la licitació és de 80.000 euros, que amb el 21% d’IVA, ascendeix fins als 96.800 euros. La duració del contracte és de dos anys des de la seva formalització, tot i que hi ha l’opció de prorrogar-lo fins als quatre.

L’adjudicatari també haurà de supervisar els diferents processos de contractació que dugui a terme Mercats en la seva activitat quotidiana, però també en les licitacions que es derivin del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, el qual ja s’està implementant. De fet, l’expert assessorarà l’empresa municipal durant l’execució d’aquest programa que pretén impulsar la transformació digital del comerç tarragoní. Aquest pla de 24 actuacions compta amb més d’un milió d’euros provinent dels fons europeus Next Generation.

Requisits obligatoris

Les persones que optin al càrrec han de ser llicenciats o graduats en Dret. D’altra banda, hauran d’acreditar el compliment d’almenys un dels requisits obligatoris, com comptar amb una experiència mínima de 15 anys com a advocat penalista o de 3 anys com a membre de la fiscalia o de la judicatura, ser doctorat en Dret Penal o màster en compliment normatiu, o tenir experiència en matèria de contractació.

