Todos En Azul demana que la nova Llei de la Discapacitat reconegui les cuidadores familiars

L’associació Todos En Azul, integrada per famílies de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) del Camp de Tarragona, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

La plataforma ha presentat una sèrie d’al·legacions a l’avantprojecte de la nova Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en què rei»indiquen que les cuidadores familiars de persones amb dependència siguin considerades i regulades com a «cuidadores principals» i demanen els recursos necessaris per a cuidar aquestes persones.

Todos En Azul, conjuntament amb una vintena d'entitats d'arreu de l'Estat que aglutinen les cuidadores familiars (o principals), recorden que «no hi ha un perfil professional que ens pugui substituir» i per això reclamen «un reconeixement digne per a les mares i els pares que porten tota la vida cuidant els seus fills i filles amb discapacitat».

Les entitats també lamenten que «aquestes cuidadores familiars no tenen dret a una remuneració, ni a caure malaltes, ni a tenir temps propi, ni a una vellesa digna o a rebre cap suport, en cas de pèrdua de la persona depenent».

Per aquests motius, la plataforma reclama que la nova Llei de la Discapacitat reconegui «que les cures a l’entorn familiar siguin el pilar principal de la persona depenent, quan aquesta sigui menor o hagi nascut amb alguna discapacitat que obligui a un dels seus progenitors a ser de facto el seu cuidador principal». Una situació que fa que la figura de la cuidadora principal sigui «insubstituïble» perquè ha de treballar les 24 hores del dia durant els 365 dies a l’any.

La Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales ha fet arribar una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on se li demana «que intercedeixi» a favor de les cuidadores davant el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, i les ministres de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i d’Igualtat, Ana Redondo, amb l’objectiu que a la nova llei les cuidadores siguin escoltades i deixin de ser invisibilitzades en l’anomenada «era de les cures».

Finalment, des de Todos En Azul també es recorda la necessitat que les lleis aprovades pels governs autonòmics, com la Llei de la Dependència de la Generalitat de Catalunya, també reculli aquestes demandes i necessitats.

Et pot interessar